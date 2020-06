Bouygues propose la eSIM à 20€ et des forfaits 5G... sans 5G

Les clients Bouygues Télécom possédant un iPhone récent (iPhone XS, XR, SE 2020 ou 11 / 11 Pro) attendaient l'eSIM avec impatience les voilà récompensés. Comme prévu, c'est aujourd'hui, le lundi 22 juin 2020, que l'opérateur réplique à Orange et SFR avec une option de carte virtuelle. Ainsi, votre iPhone pourra avoir un second numéro ou tout simplement aucune puce si vous optez pour la eSIM seule. Attention par contre, cela a un coût.

Bouygues lance la eSIM à 20€ et même 30€

L'eSIM chez Bouygues Télécom est facturée plus cher qu'ailleurs. Probablement à cause des évolutions techniques qui ont du être mises en place, le prix de la eSIM est bien supérieur à celui de la carte classique avec 20€ chez Bouygues Telecom et même 30€ chez B&YOU, la filiale low-cost. Autant dire que cela pourra en refroidir plus d'un qui aurait d'ailleurs déjà débourser 10€ pour la carte physique.



Les utilisateurs d'iPhone ayant un forfait Bouygues peuvent donc choisir la eSIM en allant sur leur compte client et en choisissant Carte SIM -> Remplacer ma carte SIM. Ensuite, plus besoin d'ouvrir le petit tiroir de l'iPhone pour y installer la SIM physique, tout se fera directement depuis iOS en scannant un QR Code.



Pour l'instant un nombre restreint de modèles d'iPhone est compatible, on compte :

L'iPhone XS , XS Max et XR (sous iOS 12.2 ou version ultérieure)

L'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max (sous iOS 13 ou version ultérieure)

L’iPhone SE 2020

Du côté de la concurrence, l'eSIM pourra uniquement aller sur le Samsung Galaxy Fold.

Pour rappel, Orange a été le premier opérateur français à intégrer l'eSIM à ses offres mobiles. SFR a suivi début 2020 et Bouygues Télécom sera donc le troisième opérateur à proposer l'eSIM à ses abonnés.



Par contre, lors de notre commande, nous avons été informés que le QR Code de l'eSIM arrivera par courrier sous 5 jours. Une petite blague ?

Et la 5G débarque chez Bouygues

Autre nouveauté du jour, la 5G chez Bouygues. L'opérateur affiche désormais trois forfaits comme "compatibles 5G", alors qu'aucun réseau de ce type n'est accessible pour le grand public en Français. Curieux, ces forfaits imposent même une période d’engagement de deux ans en trois variantes : 60 Go, 90 Go et 120 Go. Si la première année est moins chère, ensuite les prix vont de 36,99 à 69,99€, soit le double de nos forfaits 4G actuels.



Pour mémoire, la 5G va permettre de télécharger des données dix fois plus rapidement qu’en 4G, permettant d'ouvrir de nouveaux usages et d'améliorer grandement l'expérience en visio, en streaming et dans les jeux en ligne. Mais à ce prix, pas sûr que les clients s'empressent à changer leur forfait actuel.