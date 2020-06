Promo sur l'anti-virus Mac Premium Bundle X9 à -50%

Intego est une société experte dans le domaine de la sécurité informatique et plus particulièrement sur MacOS. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, cet éditeur de logiciels spécialisés propose plusieurs logiciels pour éviter les virus, malwares et autres attaques qui sont de plus en plus nombreuses sur Mac. L'écosystème s'étant largement développé depuis l'avènement de l'iPhone, les hackers sont de plus en plus friands de l'univers à la pomme. Avec ses 5 logiciels (VirusBarrier, NetBarrier, ContentBarrier, Personal Backup et Washing Machine) et son bundle en promotion regroupant toutes les fonctionnalités, Intego est un acteur incontournable qui se targue de protéger deux millions de Mac tout en ne les faisant pas ralentir et en offrant des outils pour les parents. Et c'est là toute la différence.

Pourquoi installer un anti-virus sur Mac ?

La protection de nos données est devenue centrale ces dernières années. Apple en fait d'ailleurs régulièrement un argument de poids pour promouvoir l'iPhone, l'iPad et le Mac, garantissant un haut niveau de sécurité dans ses produits. Mais ils ne sont pas infaillibles, et plus encore, les logiciels que vous y installés sont souvent porteurs de failles, notamment sur Mac.



Nous en parlions en février dernier, les virus sur Mac ont dépassé ceux de Windows pour la première fois. C'est dire l'engouement que suscite les ordinateurs Apple. Les clients sont moins habitués aux virus et autres malwares, et se font donc souvent avoir plus facilement.

Malgré les mises à jour régulières d'Apple, il est intéressant de rajouter une couche supplémentaire comme un antivirus pour bloquer les nouvelles formes d’attaque qui apparaissent chaque jour. Surtout si votre Mac est votre ordinateur principal. C'est comme avoir une bonne assurance pour sa voiture ou sa maison, c'est indispensable.

Pourquoi l'anti-virus Intego est le meilleur ?

Intego est un éditeur de logiciels de sécurité spécialisé sur macOS depuis plus de 25 ans. Outre son expérience, la société propose un support technique en anglais et en français pour tous ses logiciels. Les développements se font exclusivement sur et pour Mac, ce qui signifie qu'ils sont optimisés, contrairement à la plupart des concurrents qui portent leur version Windows.



D'ailleurs, les applications supportent le système d'exploitation de macOS 10.9 à macOS 10.15 Catalina.



Mais au-délà de la surveillance, le Mac Premium Bundle offre aussi des outils de prévention comme un contrôle parental spécifique et un autre de sauvegarde de données. Sans oublier un nettoyeur qui permet de supprimer les fichiers inutiles pour gagner de l'espace disque. En fait, le pack permet de remplacer plusieurs logiciels.



Voici la liste des logiciels inclus dans le bundle Mac Premium Bundle X9 en promotion, ainsi que leurs caractéristiques principales.

VirusBarrier : anti-virus

Largement reconnu comme étant le “ Meilleur Antivirus pour Mac ”

Scanner en temps réel et à la demande permettant de parer l'execution des applications suspectes mais aussi nettoyer une machine déja infectée + détection des malware Windows/Android pour éviter de transmettre des fichiers infectés par inadvertance.

et à la demande permettant de parer l’execution des applications suspectes mais aussi nettoyer une machine déja infectée + détection des malware Windows/Android pour éviter de transmettre des fichiers infectés par inadvertance. VirusBarrier a obtenu un taux de 100% sur la détection des Malware Mac dans le dernier test AV-test.

VirusBarrier peut même scanner les dossiers publics distants de vos appareils iOS (iPhone, iPad) à la recherche de malwares

VirusBarrier détecte les menaces plus rapidement que Apple XProtect et de manière plus exhaustive.

NetBarrier : pare-feu

Pare-feu bidirectionnel : analyse des connexions entrantes et sortantes (anti-spyware), pratique pour savoir si une personne ou une application en tâche de fond surveille mon Mac, notamment sur une borne WiFi public (hotels, cafés, restaurants) où le piratage est plus facile

Mode Travail/Domicile/Public pour définir un réglage approprié en fonction de l'endroit où vous vous connectez

Interface simple et réglages intuitifs

ContentBarrier : contrôle parental

Contrôle parental Mac. Outil destiné à protéger vos enfants lorsqu’ils sont en ligne.

Protection sur les navigateurs, filtrage des réseaux sociaux et messageries instantanées

Blocage du streaming, P2P, Gaming, Torrent (à la demande)

Personal Backup : sauvegarde

Sauvegarde intelligente et synchronisation des fichiers

Clone démarrable pour Mac

Complément idéal à Time Machine

Washing machine : nettoyeur

Nettoyeur Mac.

Nettoie et accélère votre Mac en quelques clics. Suppression des fichiers en double et inutiles

Réorganisation du Dock et du Finder

Voilà, vous savez tout de Intego et de ses logiciels qui viennent sécuriser votre Mac et vos données personnelles.



