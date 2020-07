WhatsApp commence à déployer le mode sombre pour Mac

Si vous êtes un utilisateur de WhatsApp, vous n'êtes pas sans savoir qu'un client officiel pour Mac est disponible, permettant de profiter des conversations au travail ou à domicile.



Seulement, il faut bien avouer que l'application est en retard par rapport à la version iOS et Android, mais les développeurs semblent travailler à améliorer cette tendance.



Ces derniers sont actuellement en train de déployer une belle mise à jour qui contient notamment le mode sombre, mais également lxes tickets animés.

WhatsApp va s'améliorer sur macOS

WhatsApp a officiellement annoncé des nouveautés en cours de déploiement pour la version macOS de son application de messagerie instantanée.



On retrouvera notamment des autocollants animés, le mode sombre pour Mac et le Web, des codes QR pour partager rapidement les informations de contact, des améliorations vidéo...



Bien que notre objectif reste de fournir un moyen simple, fiable et privé aux gens de discuter avec leurs amis et leur famille - nous continuons également à faire avancer la conception de nos produits pour nous assurer que WhatsApp reste le moyen le plus utile pour quiconque, n'importe où de se connecter.



Si jamais vous souhaitez installer l'application sur votre Mac, c'est par ici que ça se passe !