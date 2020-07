À Yamato au Japon, on n'a plus le droit de marcher avec un smartphone en mains

Marcher dans la rue en regardant son smartphone est très dangereux (encore plus si vous avez des écouteurs dans les oreilles). En effet, si vous êtes trop concentré sur votre écran le risque de traverser la route sans regarder et se faire renverser par une voiture est bien plus élevé. En plus les incivilités sont plus fréquentes d'après de multiples enquêtes autour du sujet. Une ville au Japon a décidé de réagir ! C'est une première dans le pays.

La ville veut réduire les accidents des piétons

C'est nouveau et ça divise déjà les Japonais. À Yamato, la municipalité était exaspérée depuis plusieurs années de voir des personnes marcher dans la rue avec la tête baissée à regarder l'écran de leur smartphone. Une habitude qui n'a cessé de grandir depuis quelques années ! Pour régler ce problème, la ville a décidé d'être stricte et d'interdire l'utilisation d'un smartphone en marchant. Les habitants devront désormais s'arrêter ou s'assoir quand ils voudront envoyer un message, passer un appel ou même tweeter.

Si pour l'instant il n'y a pas de sanction, les habitants de Yamato peuvent entendre dans la gare toute la journée :

L’utilisation de smartphones en marchant est interdite. Veuillez utiliser vos smartphones après avoir arrêté de marcher.

Si cette mesure a été prise, c'est parce que cela a causé de nombreux accidents depuis que la tendance des smartphones a explosé dans notre société. En effet, quand quelque chose sur l'écran arrive à capter toute notre attention, nous perdons parfois la notion de ce qui nous entoure.

Si cela arrive en pleine balade dans la forêt ou à la campagne, ça n'a pas d'importance, mais dans une ville il y a des voitures, des vélos, des trottinettes... Un accident peut vite arriver !



La municipalité de Yamato pensait que les Japonais allaient tous respecter cette interdiction en n'exprimant pas leurs opinions, elle s'est trompée.

Chez les jeunes, cette nouvelle en énerve plus d'un. Arika Ina 17 ans a expliqué à l'AFP qu'il est inutile de mettre en place une loi pour interdire l'usage des téléphones en marchant - smartphone Apple ou Android, cela fait désormais partie de notre époque.

Au contraire, pour Kenzo Mori 64 ans, cette restriction est une bonne nouvelle. L'homme explique :

Je vois souvent des gens utiliser des téléphones portables quand ils marchent. Ils ne font pas attention aux choses qui les entourent. Les personnes âgées n'arrivent pas à toujours les esquiver.

L'année dernière, une enquête relayée par Le Parisien a révélé que 65% des piétons consultent régulièrement leur téléphone en marchant sur le trottoir ou pire en traversant un passage clouté !

Une statistique en hausse, puisqu'ils étaient que 50% en 2015.

Yamato n'est pas la seule ville à prendre des mesures, à Tel-Aviv en Israël, on a mis en place depuis plusieurs années des bandes lumineuses à LED sur le sol, elles indiquent si le piéton peut traverser ou non.

La même technique a été installée à Séoul en Corée du Sud !



