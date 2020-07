MacOS 11 Big Sur : comment l’installer sur des vieux Mac

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Alban Martin

3

macOS Big Sur est disponible depuis bientôt quinze jours chez les développeurs, et en plus d’être le premier OS de transition vers les puces Apple Silicon ARM et d’apporter un tout nouveau design, la version 11 de MacOS raccourcit la liste des Mac compatibles.



C’est là tout l’intérêt de ParrotGeek qui vient de mettre à jour son utilitaire NexPostFacto pour macOS 11 Big Sur.

Comment ça marche NexPostFacto ?

Alors qu’Apple a supprimé la plupart des Mac de 2012 et 2013, NexPostFacto supprime la vérification de la compatibilité au moment du démarrage de l’installateur de macOS 11.



Avec lui, vous pourrez avoir MacOS Big Sur sur les modèles suivants mais avec un ou deux bugs :

MacBook Air 11" et 13" mi-2012 : tout fonctionne excepté le Wi-Fi

MacBook Pro 13" et 15" mi-2012 : tout fonctionne excepté le Wi-Fi

MacBook Pro Retina 15" mi-2012 : tout fonctionne excepté le Wi-Fi

MacBook Pro Retina 13" début 2013 : tout fonctionne excepté le Wi-Fi

Mac mini fin 2012 : tout fonctionne excepté le Wi-Fi

iMac 21,5" et 27" fin 2012 : tout fonctionne excepté le Wi-Fi

iMac 21,5" fin 2013 avec une carte graphique intégrée (Intel) : ok

iMac 27" fin 2013 : ok

iMac 21,5" fin 2013 avec une carte graphique dédiée : ok

Mac Pro mi-2010 et mi-2012 : problème de veille et de Wi-Fi

Le développeur propose donc un outil très intéressant et complet, bien qu’il faille rappeler que MacOS 11 est en bêta. C’est donc risqué de mettre à jour son Mac principal, surtout avec cette technique qui sera plus fiable à la version finale, sans compter le patch habituel de dosdude1 qui propose chaque année un utilitaire dans le même genre.

Pré-requis

Pour notre cas, il faut :

une clé USB de 16 Go

Version bêta de macOS Big Sur (ici)

L’outil Trampoline (version 0.1.3) pour lancer l’installateur de macOS

Tutoriel pour installer MacOS 11 sur d’anciens Mac

Les étapes à suivre :

Ouvrez et installez le fichier « InstallAssistant.pkg » Branchez votre clé USB Ouvrez l’Utilitaire de disque et formatez la clé USB au format Mac OS étendu (Journalisé) avec le schéma de partition GUID. Cliquez bien à la racine de la clé. Ouvrez une fenêtre de Terminal Tapez la commande suivante sudo /Applications/Install macOS Beta.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume, puis tapez sur la barre espace, et glissez votre clé USB présente sur votre bureau dans la fenêtre de terminal pour avoir son chemin, puis validez avec Entrée Validez avec votre mot de passe Suivez les instructions et validez en tapant la touche « Y ». Patientez. Retournez dans Finder > Téléchargements et décompressez le fichier « tool.zip » précédemment téléchargé (Trampoline) Dans le terminal, tapez xattr -c, puis retournez dans le Finder et faites glisser le fichier « patch_installer.sh » de Trampoline dans la fenêtre du terminal, puis faites Entrée Faites à nouveau glisser « patch_installer.sh » dans la fenêtre de terminal puis glissez également votre clé USB flashée avec l’installateur de macOS Big Sur, puis validez avec Entrée. Patientez jusqu’à la fin, puis éjectez votre clé USB Branchez votre clé USB sur le Mac cible Démarrez la machine en restant appuyé sur la commande Option Sélectionnez la clé USB Installez macOS normalement

Vous voilà avec macOS Big Sur bêta 1. Évidemment, il y a des bugs mais certains sont corrigeable comme le wifi grâce au tutoriel de Julien Satti qui reprend ce tuto mais avec une solution pour le wifi trouvé sur un forum américain. En gros, il s’agit de copier un fichier en plus nommé Hax.dylib.