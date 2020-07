Freebox Pop v8 : une offre officielle à 29,99€

Il y a 4 heures

Alban Martin

5

La Freebox Pop vient d’être officialisée par Free, comme prévu la semaine dernière. Positionnée à moins de 30€, la nouvelle box revient aux sources avec une offre au rapport qualité / prix intéressant qui a fait la réputation de l’opérateur. Xavier Niel est monté sur scène pour présenter la v8 en expliquant qu’elle aurait dû sortir il y a deux mois : « Mais… nous étions chez nous ». La Freebox Pop est le résultat d’une « écoute » des communautés, des journalistes et des clients. Elle repose sur trois points clés : la connectivité (débit, stabilité, compatibilité), l’accès aux contenus (offre triple play, pack de services, etc.) et le prix.

De quoi faire taire les critiques des offres Delta, ?

Freebox Pop serveur

Pour la partie serveur, la Freebox Pop se présente sous la forme d’un petit boîtier rond, qui tient dans la main. La Pop n’en reste pas moins performante avec un débit à 5 Gb/s en fibre en téléchargement et 700 Mb/s de débit en upload. C’est mieux que n’importe quel opérateur français.



Par contre, dommage pour le Wi-Fi qui reste en « ac », dit Wi-Fi 5. Elle a beau être la plus répandue, il aurait été intéressant de passer sur du Wifi 6

pour l’avenir.



Avec la Pop, Free propose un répéteur Wi-Fi « mesh » simple à utiliser pour améliorer le signal à la maison, le plus gros problème des clients d’après Niel. Comme un Google Wifi, Free permet de créer un réseau étendu sans la moindre configuration, une petite diode permettant de savoir si la position du répéteur est bonne.

Freebox Pop player

Côté box TV, on est plutôt sur un player façon Apple TV. Le player Pop diffuse en 4K et est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, ce qui est à la mode et très demandé.



Autre point fort, en plus du AirPlay, le lecteur multimédia de la Freebox Pop intègre également un Chromecast, ce qui permet de diffuser des contenus depuis votre Android ou votre ordinateur.



Côté connectivité, le pop player dispose d’un port USB 3, qui permet de brancher une clef USB ou un disque dur externe, directement accessible pour lire des fichiers multimédia. Un enregistrement est possible à la demande, jusqu’à 100 heures.



Mais la grosse surprise vient du système d’exploitation qui n’est pas entièrement sous Android TV mais sous Oqee, un système maison qui ressemble à Netflix au niveau de l’interface. On y retrouve donc les services de VOD comme Canal+, Netflix, Prime Video et autre FilmoTV. Sans oublier Disney+.

Pour le reste, le c’est bien Android qui prend la main, notamment pour accéder aux apps du Google Play Store. Enfin, Xavier Niel a annoncé que les meilleurs moments de la Ligue 1 seront disponibles dans l’abonnement. On imagine des résumés, pas de matchs complets de l’OM ou du PSG.

Prix et disponibilité de la Freebox Pop

La Freebox Pop est vendue à 29,99 € par mois, sans engagement. Un prix compétitif qui augmentera à 39,99€ après un an mais qui permet même d’avoir accès à un forfait Free 4G+ illimité à 9,99 € par mois. Elle est disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés, les autres devront patienter.