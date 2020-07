Clicker for Prime Video : une appli Mac pour contrôler le service

Il y a 1 heure (Màj il y a 7 min)

Medhi Naitmazi

1

Après Clicker for Netflix et Clicker for Disney+, voilà logiquement Clicker for Prime Video, le service de streaming d'Amazon.



Comme d'habitude, le logiciel Mac de DBK Labs permet de pousser l'expérience encore plus loin. Ainsi, il est par exemple possible de gérer et d'afficher des raccourcis dans l'excellente Touch Bar de la gamme Pro, mais pas seulement.

Clicker for Prime Video pousse l'expérience encore plus loin sur Mac

Si le service d'Amazon est disponible dans la plupart des pays et sur toutes les plateformes, il n'est pas optimisé pour MacOS.



Clicker for Prime Video permet de résoudre cela en ajoutant Amazon Prime Video directement dans votre dock, mais ce n'est pas tout... On retrouve également le mode Picture in Picture de macOS, tout comme la possibilité de gérer vos films avec la Touch Bar.



Vous pourrez ainsi activer/désactiver les sous-titres, parcourir le contenu et bien d'autres sans effort.

Lancer Prime Video depuis le Dock

Contrôler Amazon Prime Video via la Touch Bar dont l'accès aux vidéo en un clic

Support du mode Picture-in-Picture (PiP)

Quick Resume depuis la barre de menu

Raccourci pour ne voir que les contenus gratuits (inclus dans prime)

Cacher la barre de navigation sur le site d'Amazon

Stopper la lecture auto des trailers

Vrai mode plein écran

Reprise auto de la dernière vidéo

Skip auto des pubs et intros

Clicker for Prime Video est disponible à 7,99$.