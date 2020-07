Le nouvel iPad 7 est disponible à 329€ sur le refurb

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

Présenté en même temps que les iPhone 11, le nouvel iPad 7 2019, démarre à 389€ chez Apple, sauf qu’il est désormais disponible en version reconditionné.



Sur le refurb d’Apple, il est vendu depuis hier à 329€ avec une garantie d’un an et un contrôle complet incluant le remplacement de tous les composants ayant un défaut, ce qui vaut d'ailleurs obligatoirement pour la batterie, la coque et l’écran. Il sera donc comme neuf si vous l’achetez ainsi.



L'iPad 7 est moins cher sur le refurb (et compatible Apple Pencil)

Pour ce qui est de l’iPad 7 en lui-même, il s’agit d’un modèle classique de 10,2 pouces LCD (contre 9,7 pour les générations précédentes), doté d’une grosse batterie de 8 827 mAh, du Touch ID v1 (Apple ayant fait une mesquinerie sur ce point), d'un appareil photo arrière de 8 mp, d'une puce A10 Fusion et 2 Go de RAM qu'on retrouve dans l'iPhone 7.



Mais c’est surtout la puce « Dual Touchscreen » qui apporte la compatibilité avec l’Apple Pencil qui va intéresser une partie des clients.



La tablette Apple reconditionné en version Wi-Fi avec 32 Go d’espace disque est vendue par Apple au prix de 329 euros au lieu de 389€, et à 419 euros en version 128 Go. Cela représente donc respectivement 60 et 70 euros d’économie.



Par contre, Rakuten le vend aussi neuf à 301€, une bonne affaire !