Spotify sur Mac et PC peut enfin diffuser en Chromecast

Il y a 29 min

Alban Martin

Des années plus tard, vous pouvez désormais diffuser vers Chromecast à partir de l'application Spotify pour ordinateur de bureau. Si cette fonction est présente depuis longtemps sur les applications iOS et Android (via Spotify Connect), les clients de Spotify peuvent enfin le faire depuis Windows ou MacOS.



Spotify embrasse le Chromecast

La bonne nouvelle est venue MattSuda sur Spotify. C'est une nouveauté incluse dans la version 1.1.38 de l'application de bureau. Avec elle, vous pouvez simplement utiliser le menu habituel «appareils disponibles» pour voir les appareils Chromecast sur le réseau.

Vous pouvez maintenant trouver Chromecast dans le menu de connexion «appareils disponibles» de l'application de bureau Spotify et du lecteur Web du navigateur. Vous pouvez désormais diffuser votre musique sur Chromecast à partir de l'application de bureau sans avoir à utiliser l'application iOS ou Android.



Pour en profiter et diffuser sur une télé ou autre équipé d'un Chromecast, il suffit de mettre à jour votre application de bureau Spotify .



Cette fonctionnalité aura mis du temps à venir. Pendant des années, les utilisateurs du Chromecast devait utiliser l'application mobile Spotify sur le bureau Chrome OS pour s'en servir. Sur Mac, certains attendaient les premiers ordinateurs sous Apple Silicon pour avoir cette nouveauté.