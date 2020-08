La 4G en 2022 pourrait saturer et devenir lente

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

4

Alors que la 5G commence doucement, mais sûrement, à pointer le bout de son nez en Europe et dans le monde, voilà que l'on parle aujourd'hui de la norme actuelle.



En effet, la 4G fait actuellement l'actualité, et pas pour de bonnes raisons... Il se pourrait que cette dernière devienne vite saturée, dès 2022 plus précisément, proposant ainsi une navigation plus lente.

La 4G en 2022 deviendrait lente en France...

Cette affirmation provient du président de la Fédération française des Télécoms qui, selon lui, serait l'un des gros désavantages que de retarder l'arrivée de la 5G.



Plus précisément, il s'attend à une saturation du réseau dès 2022, avec au programme latences, coupures et baisses de débit. Concernant la 5G, les enchères sont toujours planifiées au mois prochain avec, comme objectif, une commercialisation des offres opérateurs fin 2020.



L'arrivée de la norme, outre éviter des désagréments pour les usagers, donnerait un sacré coup de boost à la vente de smartphones. Car oui, pour pouvoir profiter de la 5G, il faudra posséder un téléphone compatible : Les Echos parlent d'une augmentation de 15 % des ventes de smartphones « dans les prochaines années ».



Concernant la couverture, 10 500 sites seront couverts.



Source