Aerial 2.0 propose les écrans de veille de l’Apple TV sur Mac

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1

Aerial est une application open source gratuite qui propose des économiseurs d'écran Apple TV pour Mac. Aujourd'hui, Aerial a été mis à jour en version 2.0 avec quelques améliorations importantes, notamment une nouvelle interface de paramètres, un meilleur contrôle du cache et, surtout, de nouveaux économiseurs d'écran.

Des écrans de veille gratuits pour Mac

Si vous êtes un utilisateur d'Apple TV, vous connaissez probablement les économiseurs d'écran Aerial, qui ont été introduits pour la première fois avec l'Apple TV de quatrième génération. Ces écrans de veille apportent des images époustouflantes de différents endroits du monde, y compris des villes populaires, des océans et même de l'espace.



Alors que les économiseurs d'écran Aerial sont exclusifs à Apple TV, le développeur John Coates a initialement créé l'application Aerial pour macOS, qui active les mêmes médias sur macOS. Comme le code est open source, Guillaume Louel, un autre développeur, vient de lancer la version 2.0 de l'application pour les utilisateurs de Mac avec des améliorations significatives.



Le panneau des paramètres de l'application Aerial a été entièrement repensé, il est désormais encore plus facile de gérer tous les économiseurs d'écran disponibles. De plus, les utilisateurs ont désormais plus de contrôle sur le cache de l'application, ce qui est important car la plupart des vidéos sont enregistrées en 4K HDR, ce qui peut occuper beaucoup d'espace de stockage.



Vous pouvez désormais laisser l'application télécharger et supprimer automatiquement les écrans de veille au fur et à mesure de leur affichage au lieu de les conserver tous enregistrés sur votre Mac. Aerial 2.0 a également une option pour limiter la taille du cache, et les utilisateurs peuvent choisir si l'application téléchargera de nouvelles vidéos chaque semaine ou chaque mois. Une autre grande nouvelle fonctionnalité incluse avec Aerial 2.0 concerne le fait que l'application peut désormais reproduire des écrans de veille spécifiques pour les périodes de lever et de coucher du soleil. De quoi adapter votre environnement de travail à la réalité



En plus des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour apporte 20 nouveaux économiseurs d'écran uniques qui ont été donnés par un artiste professionnel, qui peuvent être activés ou désactivés dans les paramètres de l'application.

Une app gratuite à télécharger sur Mac

Aerial 2.0 est gratuit et les utilisateurs peuvent l'installer en tant qu'économiseur d'écran individuel ou via une nouvelle application dédiée qui peut automatiquement télécharger et installer les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles. Aerial est compatible avec OS X Mavericks (10.9) et versions ultérieures, mais certaines fonctionnalités nécessitent macOS Sierra (10.12) au minimum. D’ailleurs à partir de Catalina, il est préférable d’installer l’app compagnon car le système ne permet plus de mettre à jour les économisateurs de manière isolée.



Vous pouvez consulter plus de détails sur Aerial sur GitHub, dont le code et le DMG pour l’installation.