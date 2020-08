5G: L'idée sur les forfaits limités passe à la trappe

Au début de l'année, le Sénat a émis une proposition. Arrêter définitivement les forfaits illimités pour le futur réseau 5G. Le but de cette demande est d'après eux purement écologique. Aujourd'hui, nouveau rebondissement dans ce dossier, une réponse leur a été transmise, et elle ne devrait pas les satisfaire.



Le gouvernement ne valide pas les forfaits limités

Depuis quelque temps en France, les prix des forfaits mobiles ont pas mal chuté (évolué). On peut facilement affirmer que de nos jours, tout au long de l'année, souscrire à un forfait pour moins de 20€ par mois possédant plus de 50G de données mobiles est assez aisé. Mais il existe aussi des forfaits, un peu plus cher, qui vous donne accès à internet (4G) non-stop tout au long de l'année.



C'est là qu'intervient le Sénat, d'après eux, les forfaits illimités (4G) devraient tout simplement être supprimés définitivement. Ils pensent que ce serait une manière de préserver l'environnement. Aujourd'hui, le gouvernement leur a apporté une réponse. Ils ont tout simplement décidé de rejeter l'hypothèse d'un abandon des forfaits illimités.



Les enjeux de la 5G

Dans un entretien accordé au Figaro, Cédric O, secrétaire d’État au numérique a justifié le refus de cette hypothèse. Pour lui, "la 5G est indispensable à la compétitivité économique de notre pays". Selon ses dires, la manière de consommer des données, est une responsabilité individuelle. Autrement dit, que chacun puisse avoir son propre avis sur la question. Il en a profité par la même occasion pour rappeler que «le numérique contribue déjà à la protection de notre environnement ». Il permet par exemple la mise en place du télétravail, ce qui entraine moins de déplacements et donc par la même occasion, moins de pollution...



La 5G n'est pas encore disponible en France (elle arrive très prochainement) mais les problèmes autour, pointent déjà le bout de leur nez. On pense notamment aux tarifs plus élevés et à la couverture moins bonne que la 4G, pendant les premiers temps.



