Bouygues Télécom : Suppression de 3000 antennes appartenant à Huawei

Il y a 2 heures

Julien Russo

Aux États-Unis l'entreprise chinoise Huawei est l'ennemi numéro 1 pour le développement de la 5G, en France on a préféré ne pas interdire Huawei, mais plutôt prendre des précautions. Le gouvernement français a demandé à Bouygues Télécom il y a quelques jours de supprimer plus de 3000 antennes de Huawei d'ici 2028.

Des frais conséquents pour l'opérateur

Alors que Donald Trump livre une véritable guerre contre tout ce qui est d'origine chinoise, en France on commence également à prendre des précautions pour notre réseau de télécommunications. Dans l'esprit de nos dirigeants, on retrouve toujours la même crainte, Huawei fait-il de l'espionnage industriel pour le compte du gouvernement chinois ? Si nous n'aurons jamais la certitude que c'est le cas, l'Élysée a quand même décidé de prendre des mesures vis-à-vis des installations Huawei en France.



Bouygues Télécom a reçu une demande du gouvernement français de supprimer plus de 3000 antennes appartenant à Huawei. Ces antennes se trouvent partout en France (essentiellement dans les zones très denses) et devront être enlevées avant 2028.

Pour le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est plus sur un aspect préventif que cet ordre a été donné à l'opérateur. Il n'y a pour l'instant aucune urgence à supprimer les antennes Huawei, c'est en partie pour cela que le délai imposé à l'opérateur est très long !

Ce retrait massif d'antenne doit déjà inquiéter en interne chez Bouygues Télécom, car cela va avoir des coûts très importants qui n'apporteront aucune rentabilité. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a un investissement majeur à venir avec le déploiement de 5G, la décision du gouvernement ne tombe pas au meilleur moment !

Bouygues Télécom a quand même demandé une participation financière de l'État, puisque comme l'opérateur n'a pas son mot à dire, il est normal que le gouvernement fasse un geste en ce qui concerne les frais que cela va générer.



Autre point important communiqué à Bouygues, c'est l'abandon immédiat des antennes Huawei dans certaines villes comme Brest, Rennes, Paris ou encore Toulouse. La raison ? Il s'agit de points stratégiques pour la France, on retrouve des sous-marins nucléaires détenus par la Marine nationale ou encore des ports militaires. Des conversations privées ou même des utilisations de données peuvent avoir lieu à travers le réseau de Bouygues Télécom. Ce que craint le gouvernement c'est que les communications et le trafic internet soient interceptés par Huawei comme l'équipement a été conçu par l'entreprise.

À noter quand même que cette décision n'est pas un arrêt total de la collaboration entre Bouygues Télécom et Huawei. L'opérateur français a toujours l'autorisation d'installer des antennes de la marque chinoises, cependant cela devra rester dans les zones moins denses.



