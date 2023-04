Démontage des antennes Huawei : SFR et Bouygues demandent des aides financières à l'État

SFR et Bouygues Télécom ont déployé pendant plusieurs années des antennes avec des équipements fournis par le géant chinois : Huawei. Régulièrement accusés d'être la "marionnette" du gouvernement chinois afin de récupérer un maximum d'informations personnelles à l'étranger, les États-Unis puis la France ont demandé à leurs opérateurs de ne plus collaborer avec Huawei pour le développement des réseaux mobiles.

SFR et Bouygues demandent de l'aide au gouvernement

Pendant plusieurs années, SFR et Bouygues Télécom ont collaboré avec Huawei, l'entreprise proposait des prix attractifs pour les fournir en équipement afin de déployer les antennes mobiles partout en France, des milliers d'antennes ont été installés dans les grandes villes comme à la campagne. Aujourd'hui, le gouvernement demande aux deux opérateurs de désinstaller le plus rapidement possible les antennes mobiles de Huawei, une action qui va nécessiter beaucoup de temps, la mobilisation de nombreuses équipes sur le terrain ainsi que l'aide (probable) de sociétés tierces.



Tout cela va coûter très cher à SFR et Bouygues Télécom et les deux entreprises ne comprennent pas pourquoi une telle sanction envers Huawei devrait provoquer des dépenses de leur côté. Les opérateurs estiment qu'elles n'ont fait que collaborer avec un partenaire et qu'elles n'ont pas à subir les répercussions si celui-ci est désormais hors jeux pour "préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France."

SFR et Bouygues réclament plusieurs centaines de millions d'euros

Du côté des deux opérateurs, on refuse catégoriquement de payer pour désinstaller les antennes, c'est pour cela que SFR et Bouygues demandent aujourd'hui une aide financière au gouvernement. Les sommes sont colossales et Bouygues n'hésite pas à chiffrer une telle intervention au niveau nationale à environ 82 millions d'euros. Le prix serait 2,5 fois plus important pour SFR qui doit remplacer 8 000 antennes d'ici à 2028 (contre 3 000 pour Bouygues Télécom).

Officiellement, les deux opérateurs doivent démonter les antennes de Huawei qui sont proches de lieux sensibles pouvant mettre en danger la sécurité nationale. Le gouvernement a demandé le retrait des antennes de l'entreprise chinoise à proximité des sites de pouvoir politique, économique ainsi que des sites militaires. Plus aucune couverture de ces sites ne doit se faire avec des équipements Huawei, si les deux opérateurs ne respectent pas cette règle, une amende à leur encontre pourra tomber à l'issue du temps imparti.



Contrairement à Orange et Free Mobile, SFR et Bouygues Télécom ont "trop" fait confiance à Huawei, On estime que 47,5% des antennes mobiles 2G, 3G et 4G de Bouygues Télécom en France viennent de Huawei, contre 52% pour SFR.

Heureusement, comme la loi est arrivée avant le déploiement de la 5G, aucune antenne qui propose une couverture avec la nouvelle norme mobile n'est de Huawei.