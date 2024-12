Mayotte : F. Bayrou annonce déployer 200 antennes Starlink après le cyclone Chido

Le gouvernement français mise sur Starlink pour reconnecter Mayotte après le cyclone Chido. Suite aux dégâts considérables causés par cette catastrophe naturelle sur les infrastructures de télécommunications de l'archipel, le Premier ministre François Bayrou a annoncé une série de mesures d'urgence, dont le déploiement massif de terminaux Starlink du groupe SpaceX.

Un déploiement d'urgence de 200 terminaux Starlink

Face à la situation critique des communications à Mayotte, le gouvernement a décidé de doubler sa commande initiale pour atteindre 200 terminaux Starlink. Ces équipements, qui permettent d'accéder à Internet via la constellation de satellites en orbite basse d'Elon Musk, seront déployés progressivement sur l'ensemble du territoire. Les quatorze premières installations sont prévues dans les mairies des communes de Grande-Terre, constituant ainsi des points d'accès stratégiques pour la population.



Cette solution, bien que temporaire, rappelle l'importance croissante de Starlink dans les situations de crise. Le service avait déjà fait ses preuves en Ukraine ou lors de catastrophes naturelles dans d'autres régions du monde. À noter que l'iPhone 14 et les modèles plus récents peuvent désormais communiquer directement avec les satellites en cas d'urgence, une fonctionnalité qui pourrait s'avérer précieuse dans ce type de situation.

Au-delà de cette réponse d'urgence, François Bayrou a présenté un programme de modernisation des infrastructures numériques à plus long terme. L'objectif est de doter l'archipel d'une couverture 5G et d'un réseau de fibre optique d'ici deux ans. Néanmoins, Starlink pourrait être une bonne solution à long terme : léger, versatile et ne nécessitant pas de travaux. A voir ce que le gouvernement décidera finalement, mais l'appel à Starlink montre la crédibilité du système d'Elon Musk.