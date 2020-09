iOS 14 : Comment revenir à iOS 13 ?

Pour supprimer immédiatement la version bêta développeur, la seule solution est de restaurer votre appareil Apple. Bien sûr, il faut avoir fait une sauvegarde des données sur la précédente version (ex: iOS 13) pour récupérer vos données après la restauration. iCloud est le plus simple. Voici le tutoriel pour downgrader vers iOS 13 :

Lorsque la prochaine version publique d’iOS sera disponible, installez-la pour revenir à une version non bêta d’iOS dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Le moyen le plus simple de supprimer la version bêta consiste à supprimer le profil bêta, puis à attendre la prochaine mise à jour logicielle distribuée par Apple. Mais étant donné qu'iOS 13.7 vient de sortir, c'est peut-être raté. En tout cas, vous pouvez procéder comme suit :

Si vous êtes développeur ou membre du programme de logiciels bêta d’Apple, vous avez probablement installé iOS 14 bêta . Pour revenir en arrière, il y a deux solutions. Soit attendre la prochaine version officielle pour y revenir, soit restaurer l'iPhone ou l'iPad. On appelle cela un downgrade. Voici un nouvel épisode iPhone Facile.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.