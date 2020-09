Promo : la clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go à 34€ seulement !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir

Vous recherchez une clé USB 3 pour augmenter rapidement votre capacité de stockage sur Mac, PC, console ou autre ? L'offre de SanDisk va vous intéresser. En effet, à -50%, la clé USB 3.1 SSD SanDisk Extreme Pro est à seulement 34,99€ au lieu de 68,99€.

En termes de stockage externe, SanDisk fait figure de référence depuis 25 ans. Fiable et performant, les disques SSD sont extrêmement compacts et légers. le SDD Extreme ne pèse que 40 grammes seulement et mesure 9 cm de long.

Le clé SanDisk Extreme Pro à moitié prix !

Encore une fois, c'est vers Amazon qu'il faut se tourner pour trouver une jolie réduction qui permet d'acquérir la clé USB 3.1 SSD SanDisk Extreme Pro d’une capacité de 128 Go à moitié prix. Elle offre des performances de haut vol avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 420 Mo / seconde et d'écriture jusqu'à 380 Mo / seconde.



Avec elle, le transfert d'un film 4K se fera en moins de 15 secondes si vous avez un ordinateur avec des ports USB 3.1, sinon la vitesse sera adaptée à la technologie car l'accessoire est bien évidemment compatible avec les protocoles plus anciens comme USB 2. Mais ce n'est pas tout, la clé inclut également un cryptage sécurisé des fichiers et une protection par mot de passe avec le logiciel SanDisk Secure Access.



Pour le reste, c'est du classique, mais avec la qualité SanDisk dont un boitier métallique durable en aluminium. Elle mesure 7.1 x 2.1 x 1.1 centimètres et pèse environ 20 grammes.

La clé USB 3 SanDisk Extreme Pro de 128 Go est disponible à 34,99 euros sur Amazon !