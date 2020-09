Apple explique comment mettre à jour son iPhone en vidéo

Si vous êtes en train de lire cet article, c'est que vous êtes probablement un lecteur régulier de notre blog spécialisé Apple. Mais certains utilisateurs sont totalement novices et la firme à la pomme vient de publier une vidéo explicative concernant la mise à jour d'iOS (et d'iPadOS). Avec la sortie d'iOS 14, Apple veut s'assurer que tout le monde passe à la dernière version pour profiter des nouveautés mais aussi des correctifs de sécurité.



Mettre à jour son iPhone : Apple rappelle les deux possibilités

Pour mettre à jour un iPhone ou un iPad, il y a deux solutions. Soit vous le faites directement depuis l'appareil en Wifi, soit via un ordinateur, de préférence un Mac. Le plus simple est évidemment de tout faire depuis son iDevice en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si vous avez un réseau Wifi, plus de 50% de batterie et suffisamment d'espace disque disponible, le système vous proposera la dernière version à télécharger. Bien évidemment, tout est gratuit.



Si cela ne fonctionne pas ou que vous n'avez pas assez d'espace disque, il faudra alors passer par le Mac ou le PC. La vidéo fait la démonstration sur macOS Catalina, avec le Finder à la place d'iTunes qui a disparu l'an dernier de l'univers Mac. Branchez votre appareil, sélectionnez-le dans la barre latérale du Finder puis sur "mettre à jour" dans le panneau principal. Simple mais utile pour certains, encore une fois.



Ce tutoriel fonctionne pour tous les modèles, même les iPhone 12 à venir par exemple.



