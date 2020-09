iPad Air 4 : les meilleures accessoires (coque, clavier et stylet)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Le nouvel iPad Air 4 présenté le 15 septembre par Apple est une tablette qui affiche un excellent rapport qualité / prix avec des nouveautés bienvenues comme l'Apple Pencil 2, la puce A14 en 5nm, l'écran bord à bord sans bouton d'accueil, les haut-parleurs stéréo ou encore le Touch ID sur la tranche. Sans oublier le nouveau design inspiré de l'iPad Pro 11 pouces qui le rend bien plus moderne. Mais ce petit bijou qui démarre à 669€ mérite forcément quelques accessoires pour le protéger et tirer le meilleur de ses performances.

Les meilleurs accessoires pour iPad Air 4 (et iPad Pro 11)

Un étui, une coque-clavier ou encore un stylet sont pratiquement indispensables pour exploiter l'iPad Air 4 et iPadOS 14. Nous avons listé les produits les plus fiables et présentant le plus de valeur ajoutée pour votre nouvelle tablette. Attention, les produits pour les iPad Air précédents ne sont pas compatibles puisque la tablette fait désormais 10,9 pouces de diagonale et arbore un design qui tranche avec le passé. Certains sont compatibles iPad Pro 11 pouces.

Les coques iPad Air 4

La première est une coque fine et transparente à 11,99€ qui est sortie à la base pour l'iPad Pro 11 pouces mais qui convient parfaitement à l'iPad Air 4. Une protection en silicone transparente qui amortit les chocs.



La coque Ascend Trifold de ESR à 14,99€ propose une protection simple mais complète pour iPad Air 2020 avec ses trois volets et son rabat pour loger et recharger l'Apple Pencil. L'étui actionne aussi l'écran automatiquement grâce aux aimants intégrés. On la trouve parfois en promotion.



La coque Rebound à 20,99€ est tout à fait dans le même style avec une finition plus élégante et un système double position pour maintenir l'iPad Air 4. Sans oublier qu'il se plaque à l'arrière de la tablette, sans rebords autour de celle-ci.



Pour le reste, on trouve le même système magnétique pour la gestion veille / allumage de l'iPad.

La ProCase à 18,99€ est une coque faite pour les enfants avec un système antichoc qui protège votre iPad Air 4. Elle est à la fois très résistante et pratique avec sa poignée rotative à 360 degrés pour la transporter.

Les coques claviers iPad Air 4 et iPad Pro 11

La coque clavier d'Apple de base, le Smart Keyboard, s'affiche à 199€ pour iPad Air 4 et iPad Pro 11 pouces. Si vous voulez le clavier dernière génération avec trackpad, il faudra débourser 339€ pour la version 11 pouces. Mais à ce prix, iPadOS 14 s'adapte parfaitement et propose une expérience proche de macOS sur iPad.



La version Smart Keyboard de Logitech sera disponible très prochainement à moins de 200€.

Les stylets pour iPad

Enfin, les stylets. Outre l'Apple Pencil 2 à 129€ qui est le dernier en date et compatible avec l'iPad Air 4 et l'iPad Pro, on trouve un modèle très précis chez Logitech également. Il s'appelle Crayon et est vendu à 69€. Il a été certifié par Apple et propose les mêmes caractéristiques que le stylet d'Apple comme l'écriture naturelle, la détection de la main, l'inclinaison pour l'épaisseur du trait, l'appairage instantané et une autonomie de 7,5 heures d'écriture à partir d'une seule charge.