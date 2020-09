Buildwatch surveille le temps de compilation sous Xcode

Il y a 4 heures

Alban Martin

Buildwatch for Xcode est une nouvelle app pour Mac de type utilitaire. Destinée aux développeurs de la plateforme Apple, il permet de surveiller le temps passé à compiler tout au long de la journée. Une manière de découvrir le temps perdu depuis la barre de statut de macOS.

Buildwatch for Xcode est arrivé



Comme Temps d'écran d'Apple, Buildwatch affiche les données récupérées sous forme de graphiques heure par heure, mais aussi jour par jour, semaine par semaine, ... On peut avoir les informations pour une app spécifique ou la totalité.



Si le temps de compilation dépasse plusieurs minutes, il est peut-être temps de revoir les dépendances, repenser l'architecture, découper son projet en modules, etc. Mais dans l'ensemble, Buildwatch ne s'adresse pas à tous les développeurs, la plupart n'ayant qu'une ou deux apps à maintenir. Ce sont plutôt les studios qui peuvent y trouver leur compte, ou ceux qui cherchent à comparer un code Swift et un code Objective-C par exemple.



En effet, Buildwatch for Xcode est vendu 10,99 € sur le Mac App Store, un peu cher pour mesurer les temps de compilation qu'on pourrait tout à fait surveiller "à la main".



Les fonctionnalités :

Ouverture automatique lors de la connexion, pour ne manquer aucune version

Utilisez l'emplacement des données dérivées (les fameuses derived data) par défaut ou modifiez-le pour votre configuration

Personnalisez l'apparence de la barre de menus pour afficher une icône, une statistique ou les deux

Sélectionnez une plage de temps dans le graphique à barres ou passez directement à aujourd'hui

Cycle entre le temps de construction moyen, le temps de construction total et le nombre de versions

Fractionner ou combiner des schémas dans le graphique

Télécharger Buildwatch for Xcode à 10,99 €