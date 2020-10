iPad Air 4 : La FCC autorise la commercialisation

Selon le célèbre leaker Jon Prosser , Apple devrait proposer sa nouvelle tablette en précommande dès demain avec une mise en vente le 23 octobre . Ces deux dates concernent les États-Unis, mais aussi l'ensemble des pays européens où l'iPad Air 4 sera lancé. Un revendeur américain Best Buy a annoncé un lancement pour vendredi 23 octobre, comme les iPhone 12. Source

Lors de l'annonce de l'iPad Air 4, Apple n'avait pas encore les autorisations de la FCC (Federal Communications Commission) pour mettre en vente sa nouvelle tablette aux États-Unis. Le dépôt de demande d'autorisation d'Apple vient d'être approuvé aujourd'hui, la firme de Cupertino peut désormais lancer l'iPad Air 4 dans son pays natal. Est-ce que l'entreprise attendait ce feu vert pour effectuer un lancement international et éviter de mettre à part les États-Unis ? C'est l'une des probabilités qui pourrait expliquer ce lancement assez long . L'accord de la FCC est indispensable pour commercialiser des appareils comportant des signaux radio, et la LTE pour les données cellulaires.

L'iPad Air 4 a été présenté au côté de l'Apple Watch Series 6 et SE le mois dernier. Si les montres connectées sont déjà disponibles depuis plusieurs semaines, du côté de la nouvelle génération d'iPad Air, c'est toujours silence radio en ce qui concerne la commercialisation.

