iPad Air 4 : place au déballage en vidéo

Il y a 47 min (Màj il y a 44 min)

Alexandre Godard

1

Petit déballage en avant-première de l'iPad Air 4 qui sort officiellement dans deux jours. Avec son design similaire à l'iPad Pro et des très bonnes caractéristiques, on se demande s'il ne va pas faire de l'ombre à la gamme Pro.

Un déballage qui se faisait attendre

L'iPad Air 4 avec son tout nouveau design qui s'inspire de son grand frère, l'iPad Pro, va lui aussi faire son arrivée en même temps que les iPhone 12 et 12 Pro ce vendredi 23 octobre 2020. Jusqu'à maintenant, on a eu le droit à pas mal de vidéos inédites en ce qui concerne les iPhone 12 mais l'iPad Air 4 se faisait plus discret. Ça tombe bien, voici enfin une vidéo de déballage avant sa sortie officielle.



Pour rappel, il disposera du bouton Touch ID sur la tranche (une première pour Apple), d'un écran Retina, la puce A14, des hauts-parleurs stéréo... Ah oui, important de le noter, contrairement aux iPhone 12, l'iPad lui sera bien livré avec un chargeur secteur de 20W en USB-C.



Il sera proposé en 5 couleurs en 64 Go ou 256 Go avec un prix de départ de 669€.



PS : si la vidéo ne se lance pas cliquez sur le mot Source.



Source