Vers une mutualisation du réseau 5G d'Orange et Free Mobile ?

Il y a 1 heure

Julien Russo

Entre Orange et Free c'est une histoire qui dure, présent depuis le lancement de Free Mobile, l'opérateur de Stéphane Richard soutient toujours l'opérateur à ce jour en ce qui concerne l'itinérance 3G. Ce partenariat pourrait continuer dans un avenir proche avec la 5G, en effet le PDG d'Orange a fait une révélation inédite lors d'un discours.

Free Mobile et Orange, main dans la main pour le déploiement de la 5G ?

Vous souvenez-vous des premiers mois après le lancement de la 4G en France ? Le réseau a pris beaucoup de temps à se déployer et la couverture a été quasiment inexistante pendant longtemps dans les zones rurales (elle l'est toujours dans beaucoup d'endroits).

Avec la 5G, Orange aurait la volonté de proposer une meilleure couverture le plus rapidement possible. Pour cela, Stéphane Richard aurait eu l'idée de s'associer avec Free Mobile afin de créer une 5G mutuelle. Cela veut dire que les abonnés Orange et Free Mobile se connecteront sur les mêmes antennes !



D'après le Figaro, dans un discours qui a eu lieu à l'université d'été du Très Haut Débit, le PDG d'Orange a ouvertement dit : "La voie est libre pour la mutualisation de la 5G entre Orange et Free". Une telle collaboration ne serait qu'avantageuse pour les abonnés des deux opérateurs, puisque cela permettrait d'obtenir une couverture plus rapide puisque les antennes se répartiront plus facilement. Pour les opérateurs, ce serait une économie de folie, puisque les zones où Orange couvre, Free Mobile n'aura pas besoin de couvrir et inversement.

Ce type de collaboration n'est pas inconnu dans le paysage des opérateurs mobiles français. Cela nous fait penser au partenariat entre SFR et Bouygues Télécom il y a quelques années. Les deux opérateurs ont mutualisé leurs réseaux 2G, 3G et 4G dans plusieurs régions de France, l'accord avait été approuvé en 2014.

Malheureusement, Stéphane Richard n'en a pas dit plus à propos d'un potentiel accord de son opérateur avec celui de Xavier Niel. On imagine qu'un tel engagement obligerait les deux parties à investir équitablement sur le déploiement des infrastructures 5G et provoquerait une minutieuse organisation pour déployer la 5G de façon efficace et réfléchit.

En ce qui concerne le déploiement 5G d'Orange, le PDG a assuré que contrairement au passé, le réseau se déploiera dans les grandes villes, mais aussi dans les zones moins denses où la demande est très importante.