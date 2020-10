DevCleaner for Xcode permet de gagner de la place sur Mac

Si vous êtes développeur iOS ou MacOS, vous avez forcément Xcode d'installer sur votre Mac. Et avec le temps, le logiciel d'Apple installe tout un tas de choses qui prennent de la place. Si vous souhaitez récupérer des dizaines de gigaoctets de stockage, l'outil DevCleaner for Xcode (v2.1.0, 8 Mo, MacOS 10.14) est fait pour vous.

DevCleaner for Xcode est un utilitaire indispensable

Xcode peut stocker des tonnes de choses dans le dossier ~ / Library / Developer. La plupart de ces fichiers mis en cache ne sont plus utilisés au fil du temps et peuvent consommer une grande quantité de votre stockage, ce qui est particulièrement important si vous avez un lecteur SSD relativement petit. On parle des simulateurs précédents, des "Derived Data", des archives, etc.



DevCleaner vous offre un moyen facile d'inspecter les fichiers générés automatiquement et de les supprimer si nécessaire avec un contrôle visuel et un système de cases à cocher. Après un nettoyage, ne désinstallez pas l'app car elle peut vérifier tout cela régulièrement et vous notifier quand il faudra à nouveau passer le balai.



De plus, DevCleaner comprend un outil de ligne de commande qui vous permet d'inclure le nettoyage dans vos scripts. Sympa et totalement gratuit, même si des in-apps facultatifs permettent de remercier le développeur.



Alors, vous avez gagné combien de gigas ?

