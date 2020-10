Confinement : Les opérateurs restent confiants pour la stabilité des réseaux internet

Et c'est reparti pour un tour ! Dès ce soir et jusqu'à nouvel ordre, tous les Français seront en confinement et devront remplir une attestation pour sortir. Pour ceux qui le peuvent, le télétravail sera à nouveau la règle d'or, les entreprises sont nombreuses à passer par ce mode de travail afin de protéger leurs salariés. Tout comme le premier confinement, les réseaux des opérateurs vont être mis à rude épreuve, mais vont-ils tenir comme au premier confinement ? Le Figaro a recueilli les avis des opérateurs qui sont dans l'ensemble très confiants !

Confinement, Acte II

Dès 00h, la France repasse en confinement pour ralentir la propagation du Covid-19, le virus est devenu en quelques mois incontrôlable avec une inquiétante progression des nouveaux cas et une explosion des occupations de lits de réanimations dans toutes les régions.

De nombreux Français vont être invités par leurs employeurs à rester chez eux et travailler depuis leur connexion personnelle, les opérateurs vont être confrontés à une forte augmentation du trafic internet. Mais visiblement, pour SFR, Bouygues, Orange et Free, il n'y a aucune raison de s'alarmer sur un potentiel black-out.

En effet, dans une interview l'un des quatre opérateurs a affirmé que si cela avait tenu en mars, cela tiendra en novembre ! Si rien n'est sûr, il faut garder à l'esprit qu'il est recommandé d'utiliser la connexion de sa box internet et d'éviter de passer par le partage de connexion (en l'occurrence la 4G). Il est nettement plus difficile pour un opérateur de gérer un trafic exceptionnel sur une antenne 4G que sur un répartiteur ADSL/FTTH. L'opérateur en question rappelle que c'est l'une des règles les plus importantes à respecter, même si on a un meilleur débit descendant ou montant en passant par la 4G.



Pendant le premier confinement, la consommation des appels vidéos (pour les conférences à distances) ou même les sites de streaming comme Netflix ou Prime Video avaient explosé et la situation avait d'ailleurs alerté les autorités qui avaient demandé à Disney de repousser son lancement pour préserver la bande passante. Pour ce nouveau confinement, les réseaux ont été dimensionnés en conséquence. Les opérateurs interrogés affirment qu'il n'y aura pas besoin cette fois de réduire la qualité vidéo des services comme Netflix, YouTube, myCANAL... Puisque toute une anticipation a eu lieu pour éviter une saturation des réseaux ! De plus, les enfants et adolescents seront à l'école, au collège et au lycée, ce qui permettra d'alléger les connexions.

La seule véritable crainte des opérateurs pendant ce confinement c'est le réseau 4G, aux heures de pointe (c'est-à-dire pendant les horaires de bureau) les débits 4G risquent d'être catastrophiques dans les grandes villes, le nombre de connexions sur les antennes va être exceptionnel et le risque de saturation va être très élevé.

À noter également que dans quelques semaines, les infrastructures 4G seront légèrement moins sollicitées grâce à l'arrivée de la technologie 5G qui permettra de prendre du trafic normalement destiné aux antennes 4G.



Chez Orange on se dit "prêt pour les lancements de tous les jeux vidéo du monde entier", on assure que le réseau tiendra même dans une condition extrême. Fabienne Dulac la PDG d'Orange France à l'origine de cette déclaration a fait une référence à la sortie prochaine de Call of Duty Cold War et sa taille de plus de 150 Go, mais aussi aux nouvelles consoles de Sony et Microsoft qui seront livrés le mois prochain.



On vous rappelle que Bouygues, Sosh ou Red SFR proposent des promotions sur les box Internet.



