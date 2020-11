Things 3 accueille Big Sur, la puce M1 et de nouveaux widgets

Cultured Code a publié une nouvelle mise à jour pour sa populaire application de gestion des tâches Things pour macOS. Elle permet notamment le passage à la nouvelle version Big Sur, tout en gagnant une compatibilité avec la nouvelle puce M1. Ce n'est pas tout, puisque de nouveaux widgets s'invitent également dans le centre de notification, laissant entrevoir l'une de vos listes de tâches ou votre planning. Des notifications enrichies sont aussi de la partie, permettant d'appliquer un délai avant rappel (10 min, 30 min ou 1 h) et de marche une tâche comme étant finie depuis cette alerte. Things est disponible sur le Mac App Store, mais également sur iOS.

Cette mise à jour offre une compatibilité totale avec macOS 11 Big Sur et deux améliorations significatives pour le nouveau centre de notifications unifié : des widgets configurables et des notifications enrichies.

Doit-on encore présenter l'application Things 3 (v3.13.2, 24 Mo, MacOS 10.13.0) tant cette dernière a gagné en popularité ces dernières années sur l'App Store ? Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, l'app a été créée par le studio Cultured Code et permet une gestion des tâches complètes. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, l'outil permet de gérer votre to-do, mais également vos projets, vos domaines et votre planning. La belle nouvelle, c'est que cette dernière écope d'une mise à jour importante permettant une utilisation sur le nouveau macOS Big Sur, mais apporte également une compatibilité avec la puce M1

