Darkroom 5 est compatible avec macOS 11 et les Mac M1

Il y a 2 heures

Alban Martin

Darkroom est maintenant disponible sur Mac en tant qu'application universelle avec prise en charge des nouveaux Mac M1, ainsi que des Mac Intel exécutant macOS 11 Big Sur.



Avec cette mise à jour, Darkroom 5 fournit désormais un flux de travail puissant et complet pour les photographes mobiles, du montage en déplacement avec l'iPhone ou l'iPad au Mac à la maison.

Darkroom 5 est arrivé sur Mac

Tout est mis à jour pour refléter le nouveau style graphique (neuomorphisme) de macOS 11 Big Sur avec des composants natifs tels que la nouvelle barre latérale translucide et les barres d'outils. Les développeurs de Bergen ont également optimisé toutes les interactions pour la souris, le trackpad et le clavier, pour que Darkroom soit parfaitement adapté au Mac.



C'est dans cet esprit que Bergen a mis à jour les raccourcis clavier pour vous permettre de parcourir votre bibliothèque encore plus facilement. Cela fonctionne très bien pour le traitement par lots complexe en utilisant uniquement le clavier, ou via la Touch Bar. Regardez dans les menus Mac pour explorer les possibilités et apprendre les raccourcis clavier.



Enfin, chaque version majeure de Darkroom est livrée avec une mise à jour de la marque, et la version 5 ne déroge pas à la règle. Avec cette version pour macOS 11, ils proposent un nouveau rendu plus réaliste, dans le style de Big Sur. Ils proposent d'ailleurs plusieurs variantes à leurs abonnés.



Pour en profiter, l'abonnement existant Darkroom+ déverrouille tout sur le Mac sans frais supplémentaires, et les nouveaux abonnés ont accès à tout sur iPhone, iPad et Mac.



Veuillez noter que la mise à jour d'aujourd'hui n'est disponible que sur le Mac App Store. Le studio indique qu'il met tout en oeuvre pour que Darkroom soit bientôt mis à jour sur iPhone et iPad.

Pourquoi Darkroom

Alors qu'Adobe et son Lightroom sont souvent cités par les photographes, les utilisateurs mobiles vivent dans le Cloud et ont besoin d'un accès rapide, efficace et sûr à leurs photos. Darkroom sur Mac relie la puissance des applications de retouche photo classiques, avec la facilité d'utilisation et la commodité de la photothèque iCloud. Tout est simple et accessible.



