CrossOver : il est possible de lancer des logiciels Windows sur Mac M1

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

1

Si vous suivez l'actualité de notre blog, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple vient d'entrer dans une phase nouvelle qui risque de marquer l'histoire de la société. En effet, lors du dernier keynote, la Pomme a dévoilé ses premiers Mac qui se passent des processeurs Intel.



Durant cette transition, Apple encourage les développeurs à mettre à jour leurs applications pour une compatibilité avec les puces M1, premières d'une longue lignée. Malheureusement, certains logiciels Windows n'ont jamais pointé le bout de leur nez sur macOS, et avec la disparition de Boot Camp, les choses peuvent devenir complexes pour les personnes souhaitant travailler avec des outils disponibles du côté de Microsoft.



Heureusement, des solutions anticipent déjà ce problème...

CrossOver : des logiciels Windows qui tourneront sur les Mac M1

C'est notamment le cas de CrossOver, un outil permettant d'utiliser des logiciels Windows sur les Mac M1, ce qui peut arriver dans le cadre de la vie professionnelle. Les développeurs de CodeWeavers profitent de la disparition de Boot Camp et du retard de Parallels Desktop pour présenter la version 20.0.1 de leur application.



Pour le moment, aucune liste de compatibilité n'a été annoncée, mais elle devrait rapidement voir le jour pour en savoir plus et ainsi pallier à ce problème. Si vous souhaitez tenter votre chance, la version est déjà disponible au téléchargement.