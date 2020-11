Clicker for YouTube : une app Mac pour aller plus loin

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alban Martin

2

Le développeur Drew Koch vient de publier Clicker for YouTube, l'application de streaming compagnon ultime pour ceux qui regardent fréquemment YouTube sur leur Mac. Elle vient compléter son offre après Clicker for Netflix, Clicker for Prime et Clicker for Disney+.



Comme d'habitude, le logiciel Mac de DBK Labs promet de pousser l'expérience encore plus loin avec des contrôles supplémentaires et des raccourcis dans l'excellente Touch Bar de la gamme Pro.

Clicker for YouTube pousse l'expérience encore plus loin sur Mac

Une app YouTube pour Mac, voilà ce que permet Clicker qui place directement l'app dans votre Dock. Avec elle, vous avez le Picture-in-Picture pour toutes les vidéos YouTube, de nouveaux contrôles personnalisés et plus encore.



Clicker n'est pas seulement une application Web embarquée dans du code natif. Si votre Mac dispose d'une Touch Bar, vous pouvez l'utiliser pour des opérations telles que le vote positif ou négatif d'une vidéo, l'activation de la lecture automatique, etc. L'application prend également en charge le mode sombre et le téléchargement sur YouTube.



Les principales caractéristiques de Clicker for YouTube :

YouTube directement dans le Dock

Picture-in-Picture avec commandes vidéo personnalisées

Bloqueur de publicités intégré

J'aime / n'aime pas et lecture automatique à partir de votre Touch Bar

Minuterie de mise en veille avec arrêt automatique

Notifications push natives

Accès rapide depuis la barre de menus macOS

Interface native de macOS

Navigation vraiment plein écran

Upload de vidéos depuis l'application

Passage automatique en mode sombre

Écrit en Swift pour d'excellentes performances

Pour ceux qui se demandent, Clicker prend en charge la diffusion en continu sur YouTube jusqu'à 8K HDR. Impressionnant.



L'application a été entièrement optimisée pour la dernière mise à jour de macOS 11 Big Sur d'Apple

Clicker for Prime Video est disponible à 7,99$ (promo à 3,99$ en ce moment).