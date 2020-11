Black Friday : un bundle "Macnificent 9" avec Unclutter, DaisyDisk et ForkLift 3

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Réagir

Pour le Black Friday, on retrouve de nombreuses offres autour des produits high-tech, profitant notamment de grosses promotions sur les télévisions, les téléphones ou encore les ordinateurs. Mais, d'autres réductions sont également disponibles au sein du monde des apps et des jeux vidéo.



C'est ce que propose l'équipe de Unclutter qui, pour l'occasion, a sorti un nouveau bundle regroupant plusieurs outils pour les Mac, offrant une réduction totale de 78%.

DaisyDisk

Obtenez une analyse visuelle de votre espace disque sous la forme d’une carte interactive affichant les éléments qui font perdre le plus de place, puis supprimez-les d’un simple glisser-déposer.

Découvrez ce qui se cache sous la catégorie « Autre » et faites-y le ménage.

Récupérez votre espace disque en trouvant puis supprimant les larges fichiers inutiles.

Default Folder X

Default Folder X améliore les boîtes de dialogue Ouvrir et Enregistrer dans toutes vos applications afin que vous puissiez :

Naviguez rapidement dans les dossiers avec des menus hiérarchiques qui se développent lorsque vous passez la souris dessus

Prévisualisez, étiquetez, renommez, compressez, supprimez ou ajoutez des commentaires aux fichiers dans n'importe quelle boîte de dialogue Ouvrir ou Enregistrer

ForkLift 3

ForkLift est un gestionnaire de fichiers à deux volets et un client de transfert de fichiers pour macOS : connectez-vous aux volumes distants SFTP, FTP, WebDAV, Amazon S3, Backblaze B2, Google Drive, Rackspace CloudFiles, SMB, AFP et NFS et gérez facilement vos fichiers rapidement sur les réseaux.



Vous pouvez vous connecter à plusieurs serveurs à la fois et même copier entre eux par glisser-déposer.

Mosaic PRO

Mosaic Pro est un puissant gestionnaire de fenêtres qui permet de repositionner et de redimensionner facilement les applications macOS, transformant le chaos multi-fenêtres en une suite d'outils productive.



Mosaic a été méticuleusement conçu pour se sentir comme un composant intégré de macOS - et non comme une application autonome.

One Switch

Remplacez un tas d'applications et de paramètres avec One Switch. Offrant de grands gains de temps sur Mac, l'application permet d'accéder à des commutateurs essentiels comme le basculement entre les modes d'éclairage nuit/jour et la gestion de la connexion de vos AirPod.



Pour plus de commodité, réglez l'application pour montrer des commutateurs personnalisés dans la barre de menus et désactiver ceux que vous n'utilisez pas régulièrement. Le tout se marie parfaitement à votre façon de travailler.

RapidWeaver 8

RapidWeaver pour Mac est une application de conception Web puissante et facile à utiliser qui vous redonne le contrôle.Créez vos propres sites Web magnifiques et réactifs sans avoir à écrire une ligne de code.



Créez n'importe quoi, d'un petit site personnel à une boutique de commerce en ligne. RapidWeaver est suffisamment puissant pour évoluer avec vous et votre entreprise.

Timemator 2

Timemator capture automatiquement tout ce que vous faites sur votre Mac. Vous pouvez revenir en arrière pour revoir ce sur quoi vous travailliez et en quelques clics, attribuer l'heure à vos projets.



L'arme parfaite pour les freelanceurs !

Unclutter

Unclutter crée un emplacement pratique sur votre bureau pour y stocker notes, fichiers et copies de presse-papier.



Pour l’ouvrir, placez simplement le curseur tout en haut de l’écran et faites défiler la molette vers le bas. Faites-y glisser des éléments depuis d’autres applications pour les conserver dans Unclutter.



D’un simple geste, vous pouvez très facilement bénéficier des atouts d’Unclutter. En fait, il s’agit de 3 outils en 1 pour un confort et une efficacité renouvelés sur votre Mac.



Unite 3

Transformez les sites Web en applications sur votre Mac ... et changez à jamais la façon dont vous utilisez votre Mac !



Tout commence avec le nouvel outil de création Unite. Entrez simplement un nom pour votre application, entrez une URL, choisissez une icône et lancez votre application.



En plus d'utiliser une icône personnalisée, Unite peut automatiquement récupérer le favicon du site HQ pour vous.



Chaque application est disponible à moitié prix. Et le pack complet ne coûte que 59$ au lieu de 272$ !