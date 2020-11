The Unarchiver gère les zip, rar, tar et autre 7zip sur MacOS 11 Big Sur

The Unarchiver est un petit utilitaire gratuit sur Mac qui simplifie la décompression de nombreux types de fichiers d'archive. Il ouvre désormais les formats courants tels que Zip, RAR, 7-zip, Tar, Gzip et Bzip2 sur MacOS 11 Big Sur. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont régulièrement besoin de compresser ou décompresser des fichiers.



The Unarchiver 4.2.4 passe à macOS 11 Big Sur

The Unarchiver fonctionne parfaitement avec Big Sur, la nouvelle version de macOS 11 publiée par Apple il y a deux semaines. La version 4.2.4 apporte également quelques correctifs :

Les archives RAR mal formées ne font plus planter The Unarchiver.

L'extraction d'archives mal formées n'entraîne plus d'erreur de mémoire saturée ni la lecture d'erreurs signalant un débordement de mémoire.

Correction du plantage de RARE8E9Filter.

Pour ceux qui ont affaire à d'autres extensions moins connues, The Unarchiver gère également de nombreux formats plus anciens, dont les fichiers StuffIt, DiskDoubler, LZH, ARJ et ARC. Et il peut même ouvrir d'autres types de fichiers : images disque ISO et BIN, certains programmes d'installation Windows .EXE, etc. Le tout en mode sombre ou clair, comme vous préférez.



Enfin, rappelons que The Unarchiver a été racheté en 2017 par l'éditeur MacPaw qui est notamment derrière CleanMyMac, Gemini ou encore Setapp, le premier système d'abonnement pour bénéficier d'applications Mac.

