L'antivirus Intego Mac X9 en promo à -72% pour le #BlackFriday

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

La suite logicielle pour Mac d'Intego est à prix cassé pour le Black Friday avec une réduction de 72% ! Alors que les experts de la sécurité Mac ont récemment mis à jour leurs applications pour macOS 11 Big Sur, voilà une promotion à ne pas manquer avec le bundle X9 comprenant VirusBarrier, NetBarrier, ContentBarrier, Personal Backup et Washing Machine.

La suite Intego X9 pour macOS est en promotion

Intego, le seul éditeur du secteur à se consacrer entièrement au système d'Apple depuis 25 ans, a en effet publié des mises à jour gratuites de compatibilité pour macOS 11 Big Sur sur ses produits de sécurité X9. Et pour ceux qui hésitaient à y mettre le prix, le tarif chute de 72% pour le Black Friday. Quand on sait que le nombre de virus sur Mac a dépassé celui sur Windows en 2020, c'est l'occasion de protéger son ordinateur et ses données.



Voici un rappel des deux offres logicielles d'Intego pour macOS :

Mac Internet Security X9 fournit les deux utilitaires de protection Mac les plus essentiels : VirusBarrier X9 et NetBarrier X9. Mac Internet Security X9 comprend une protection antivirus Mac qui protège contre tous les types de logiciels malveillants Mac, y compris : virus, chevaux de Troie, spyware, ransomware ou adware.

Il dispose par ailleurs d’un pare-feu bidirectionnel vous permettant d’identifier et bloquer les tentatives d’exfiltration de vos données personnelles émanant d’applications sur votre Mac.

Mac Premium Bundle X9 offre le parfait combo pour assurer votre protection, sécurité et vous offrir une tranquillité absolue. Tout ce que comprend Mac Internet Security X9 y est inclus, avec en plus le : contrôle parental ContentBarrier X9, Mac Washing Machine X9 pour organiser et nettoyer votre Mac et Personal Backup pour une sauvegarde aux fonctionnalités avancées et complémentaire à Time Machine d’Apple.



Les logiciels Intego X9 sont disponibles en français, anglais, allemand, espagnol et japonais.



Pour en savoir plus, consultez notre dossier sur l'antivirus X9 de Intego.



Télécharger Intego avec un essai gratuit de 30 jours et la promotion Black Friday :