Mozilla optimise Firefox 84 pour les Mac M1

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

Le navigateur web Firefox est passé à la version 84 ce jour avec de nombreuses nouveautés. Mais la plus grande pour les utilisateurs de Mac M1 se cache dans l'optimisation pour la nouvelle architecture Apple Silicon (ARM).



Firefox 84 va plaire aux utilisateurs de Mac M1

Mozilla a lancé Firefox 84 en version stable pour supporter nativement les Mac Apple Silicon dotés de la puce M1. Une bonne nouvelle qui améliore grandement les performances du navigateur sur ces machines, comme Google Chrome fin novembre.



La différence n'est pas minime puisque Firefox 84 se charge désormais 2,5 fois plus rapidement sur les Mac M1 grâce au support natif. Idem pour les web apps qui sont deux fois plus réactives qu'avec l'émulation Rosetta 2 d'Apple. C'est la surcouche qui permet de faire tourner les apps x86 compilées pour les processeurs Intel sur les nouveaux Mac M1.



Pour en profiter, Mozilla recommande de relancer le navigateur complètement après la mise à jour.



En outre, Firefox 84 apporte WebRender pour les puces Intel de 5 et 6è génération, des performances améliorées avec Docker et une mémoire mieux maitrisée sur Linux.



Enfin, Firefox 84 sera la dernière version à supporter Flash, l'ancien produit phare de Macromedia racheté par Adobe et tué par Steve Jobs au profit de l'HTML 5 il y a dix ans.