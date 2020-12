Magic Battery suit la batterie des appareils Bluetooth connectés au Mac

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Magic Battery est un petit utilitaire qui vient de passer à MacOS 11 sur Mac App Store. Si vous ne le connaissez pas, Magic Battery affiche le niveau de la batterie des périphériques connectés via Bluetooth à votre Mac dans la barre de menus. Les batteries internes sont également prises en charge.



Magic Battery : à quoi ça sert ?

Magic Battery propose de suivre sur votre Mac, l'état de tous vos accessoires Bluetooth. Avec une interface graphique moderne, vous pouvez afficher le pourcentage des différentes batteries, y compris la durée de vie de la batterie, ainsi que d'autres informations comme le voltage, la température, etc. L'app offre plusieurs vues plus ou moins compacts que l'on peut afficher dans la barre de statut ou en widgets.

Magic Battery fournit également des notifications lorsque le niveau de batterie d'un appareil est inférieur à une certaine valeur (configurable) et prend en charge le mode sombre de macOS Mojave.

Les appareils suivants sont compatibles

Vous pouvez coupler la plupart de vos appareils Bluetooth Low Energy (4.2+) - aussi appelé BLE. Si l'appareil supporte le protocole "service de batterie", le niveau de la batterie sera affiché dans la barre de menu. Cette fonctionnalité est idéale pour afficher le niveau de batterie de votre iPhone ou iPad par exemple.



Exemples d'appareils entièrement compatibles :

Apple Magic Mouse

Apple Magic Mouse 2

Apple Magic Trackpad 2

Clavier sans fil Apple

Trackpad sans fil Apple

Apple AirPods (y compris le boîtier AirPods)

Beats Solo 3

Beats X

Beats Studio 3 sans fil

Télécharger Magic Battery à 2,29 €