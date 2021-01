Vysor : une app Mac pour afficher et contrôler son iPhone

Il y a 5 heures

Alban Martin

4

Si vous cherchez à afficher votre écran d'iPhone sur Mac, vous savez que QuickTime permet de le faire facilement, tout comme AirDroid. Mais si vous voulez aller plus loin, considérer Vysor qui vient d'ajouter le support des appareils iOS à son offre, en plus des smartphones Android.



Outre le mirroring, Vysor permet de contrôler son iPhone ou son iPad depuis macOS. Il est alors possible de parcourir iOS et de lancer des applications grâce à la souris ou au trackpad de votre Mac.

Vysor : une solution gratuite pour piloter son iPhone depuis un Mac

Comment ça marche Vysor ? C'est facile, il suffit de :

Brancher l'iPhone par câble Lightning Jumeler ce dernier via Bluetooth au Mac

C'est tout. Votre iPhone (ou iPad) apparait alors sur l'écran du Mac, tout comme on pouvait déjà le faire avec un Android sur Mac ou PC. D'ailleurs, les développeurs de Vysor précisent que le support de l'iPhone arrive aussi sur PC et Linux.



Par contre, si vous voulez utiliser la souris sur l'interface mobile recopiée, il faudra simplement activer AssistiveTouch dans les réglages de l'iPhone.

Une version payante de Vysor

Voilà en tout cas une belle solution, bien que perfectible notamment en raison de ses performances parfois en deçà (une version optimisée M1 devrait arriver). Le logiciel Vysor est gratuit de base mais propose un abonnement Pro à 2,50$ / mois ou 10$ / an (voire même 40$ à vie) pour afficher une meilleure résolution, une connexion sans fil, le plein écran et le glisser-déposer de fichiers.



Enfin, voici une vidéo qui montre le processus avec un Android sur Mac (mais qui reste identique pour l'iPhone) :