Free Mobile annule 2 000 commandes d'iPhone 8 offerts sur Veepee

Il y a 2 heures (Màj il y a 44 min)

Julien Russo

Free Mobile avait récemment fait le buzz sur le site "Veepee". L'opérateur de Xavier Niel proposait un iPhone 8 reconditionné gratuit (de catégorie A) avec un forfait Free à 19,99€/mois et un engagement de 24 mois. Le mot "offert" semble avoir interpellé beaucoup de personnes puisque les fidèles de Veepee ont été très nombreux à souscrire, au point que Free Mobile n'avait pas vu qu'il y avait eu trop de commandes validées par rapport au nombre d'iPhone 8 en stock.

Des annulations de commandes en masse avec des remboursements

C'est une situation à laquelle Free Mobile aurait préféré éviter d'être confronté, mais quand on reçoit trop de commandes par rapport à ce qu'on a en stock, il n'y a pas trop le choix.

L'opérateur a informé plusieurs de ses abonnés qui ont souscrit à la Veepee du 14 décembre dernier que la livraison de l'iPhone 8 reconditionné ne pourrait pas être honorée. En effet, la Veepee a eu un succès trop important et un supplément de commandes est passé alors qu'elles n'auraient pas dû.

Les personnes concernées ont reçu un mail leur indiquant que la commande était finalement abandonnée et qu'un remboursement aurait lieu si des sommes ont été prélevées, voici le message :

Cher(e) abonné(e),



Nous faisons suite à votre commande effectuée sur le site Free Mobile.



Nous sommes au regret de vous informer que les éléments transmis ne nous ont pas permis de valider votre commande. Par conséquent, nous procédons à l'annulation de votre commande et au remboursement des sommes qui vous ont été prélevées.

Nous vous invitons à passer une nouvelle commande sur notre site ultérieurement.

Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un message standard qui ne correspond pas à la situation.

Free Mobile a déclaré auprès d'UniversFreebox : "Devant le succès rencontré… Free a dû annuler des commandes Forfait Free avec iPhone 8 reconditionné. Pas d’inquiétude, les abonnés sont remboursés des sommes qui ont été prélevées à la souscription."



Pour les malchanceux, il faudra surveiller le site Veepee à l'avenir, il y a de fortes chances que Free Mobile renouvelle ce type de vente exclusive et inédite. Depuis plus d'un an, l'opérateur a arrêté d'être agressif avec des offres mobiles à 0,99€/mois pendant 1 an. Désormais, Free Mobile préfère offrir des téléphones reconditionnés en échange d'une souscription avec un engagement de 24 mois. Ce qui semble rencontrer bien plus de succès...