L’iPad Pro miniLed sortira en mars et sera plus épais

Après avoir partagé quelques détails sur l'iPad 9 cette semaine, MacOtakara a confirmé cette nuit qu'Apple prévoyait de lancer l'iPad Pro 2021 en mars. Les nouveaux modèles de tablettes devraient avoir un design similaire à la génération actuelle, mais avec un écran Mini-LED pour la version 12,9 pouces.

Quelques changements mineurs sur l’iPad Pro 2021

MacOtakara avait précédemment déclaré que l'iPad Pro 2021 conserverait le même design que les modèles 2020 (eux-mêmes ayant repris le design de 2018), et ce point est une nouvelle fois abordé dans le dernier rapport.



En revanche, Apple aurait réduit le nombre de trous des haut-parleurs de deux tiers dans les nouveaux modèles et les aurait repositionné.



Le nouveau module de caméra arrière sera également similaire à celui inclus dans l'iPad Pro 2020, mais MacOtakara dit que les objectifs ne dépasseront plus de la coque.

Un écran miniLed seulement sur la version 12.9 pouces

Corroborant les rumeurs précédentes, le rapport affirme également que l'iPad Pro 2021 de 12,9 pouces aura un châssis plus épais pour accueillir le nouvel écran Mini-LED. On parle de 0,5mm en plus.



La technologie miniLED est une nouvelle forme de rétroéclairage utilisée dans les écrans LCD, qui comprend de nombreux avantages habituellement attribués à l’OLED comme un constatâtes plus élevé - mais elle peut offrir une luminosité accrue, une efficacité énergétique améliorée et un risque moindre de brûlure. C'est pourquoi Apple prévoit de l'utiliser dans ses appareils à plus grand écran, plutôt que l’OLED. Mais aucune mention de cet écran pour l’iPad Pro 11 2021.



L'iPad Pro de nouvelle génération devrait être annoncé en mars, aux côtés de l’iPad 9 qui reprendra le design de l’iPad Air 3.