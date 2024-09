Apple annoncerait ses iPad Air 6 et iPad Pro M3 le 26 mars (màj)

Si l'on s'attend à ce qu'Apple lance de nouveaux modèles d'iPad Air et d'iPad Pro dans les tout prochains jours, nous ignorons encore la date. Selon les dernières rumeurs, la société américaine la plus valorisé en bourse annoncera ses nouvelles tablettes le mardi 26 mars, soit dans une semaine.



: Mark Gurman, de Bloomberg, nous assure que cette affirmation est "fausse". Le lancement serait bel et bien prévu pour début avril.

La date de sortie s'affine

Le leaker "Instant Digital" a affirmé ce matin sur Weibo qu'Apple avait retenu le 26 mars comme date de présentation, tout en s'abstenant de pronostiquer une date de lancement. En général, les précommandes sont ouvertes dans la foulée du communiqué, avec une sortie quelques jours plus tard.



Pour donner du corps à cette fuite, sachez que le site chinois IT Home a également évoqué une sortie pour le 26 mars. Toutefois, le site semble avoir interprété cette date de lancement en se basant sur la date de mise en ligne de plusieurs listes Amazon coques de protection tiers pour les nouveaux iPads, plutôt que sur des informations spécifiques provenant d'une source fiable.

Voilà qui corrobore les informations du très bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg. Selon ses dires de la semaine dernière, Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles d'iPad Pro et d'iPad Air vers la fin du mois de mars ou en avril. Mais d'après le journaliste, Apple doit d'abord termine une version spécifique d'iPadOS 17.4 avant de lancer ses iPad Air 6 et iPad Pro M3.

Une fois l'OS terminé, Apple doit l'envoyer aux usines pour qu'il soit installé sur le nouveau matériel. Ce processus pourrait durer quelques semaines, ce qui nous amènerait probablement plus loin dans le mois prochain.

Les nouveautés attendues sur les iPad

iPad Pro 2024

Les deux iPad Pro, de 11 et 13 pouces, devraient être dotés d'une nouvelle puce M3 apparue sur les récents MacBook Pro et MacBook Air, d'un écran OLED (une première sur iPad), d'un boîtier plus fin et au design revu, d'une caméra frontale orientée en mode paysage, d'une bosse de caméra redessinée et peut-être d'une recharge sans fil MagSafe.

iPad Air 2024

Du côté de l'iPad Air 6, il serait enfin disponible en deux tailles, comme la gamme "Pro", tout en récupérant la puce M2 d'Apple et d'une caméra frontale orientée en mode paysage. Le design ne changerait pas.



Parmi les autres annonces attendues pour mars-avril, citons un nouveau Magic Keyboard pour l'iPad Pro avec un pavé tactile plus grand, et un nouvel Apple Pencil.



Si tout se passe comme prévu, il n'y aura pas de keynote pour ces annonces, seulement des communiqués de presse. Dommage.