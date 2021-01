Unclack : un utilitaire Mac qui coupe le micro quand on tape

Il y a 6 heures

Alban Martin

2

Unclack est un petit mais puissant utilitaire Mac qui coupe votre microphone pendant que vous tapez. Plus besoin de vous mettre en "silence" pendant une réunion Zoom ou FaceTime, vous pouvez écrire sur votre clavier bruyant.



Télécharger Unclack pour macOS Big Sur

Unclack coupe automatiquement le son de votre microphone pendant que vous tapez et le rétablit lorsque vous vous arrêtez, aucune interaction n'est requise. Mieux, le petit logiciel gratuit fonctionne peu importe l'app en cours d'utilisation. Zoom, Skype, Webex, Discord, peu importe. Il suffit de donner les droits dans les réglages d'accessibilité pour que Unclack soit opérationnel. Il faudra aussi relancer l'app la première fois (en l'ouvrant depuis la barre de statut).

Dans le détail, Unclack utilise les commandes du système macOS pour désactiver l'entrée provenant de votre microphone par défaut. Même si vous avez branché des écouteurs type AirPods, votre micro sera coupé à chaque clic.



Si jamais vous avez besoin de réactiver le micro pendant que vous tapez, Unclack permet de le faire via la barre de menu, c'est très simple. Même un raccourci a été prévu.



Enfin, il est possible de personnaliser l'icône de la barre de menu Unclack parmi trois modèles d'icônes. Même l'indicateur de sourdine de la barre de menu est configurable.



Unclack fait partie des applications indispensables sur macOS 11 Big Sur, encore plus en ces temps de réunions répétées par visio. Qui avait vraiment besoin de ce petit outil ?



Télécharger Unclack sur le site du développer.



PS : merci à Martin pour sa découverte par mail.