TP-Link sort 4 nouveaux routeurs WI-FI 6E [CES 2021]

Il y a 37 min

Alexandre Godard

Réagir

Le CES 2021 nous réserve quelques surprises mais également des nouveautés évidentes, attendues. TP-Link, qu'on ne présente plus nous a dévoilé quatre nouveaux modèles de routeurs WI-FI 6, de quoi trouver son petit bonheur.

Publicité

TP-Link présente sa gamme de routeurs WI-FI 6E pour 2021

Nous en sommes qu'au premier jour du CES 2021 et déjà pas mal d'annonces sont tombées. TP-Link, de son côté s'y est présenté avec pas moins de quatre nouveaux modèles de routeurs WIFI- 6E. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le WI-FI 6E propose un meilleur débit que le WI-FI 6 "classique" même si pas beaucoup d'objets sont compatibles actuellement. La plupart des gens, en France, possèdent un routeur WI-FI 5 proposé par les opérateurs français, en retard sur le sujet, comme pour la 5G...



Le premier modèle se nomme Deco X96. Son système WI-FI maillé prend en charge WI-FI tri-bande 6 GHz. Il est également équipé d'un système d'intelligence artificielle qui devrait apprendre de vos habitudes pour améliorer ses capacités. Si vous optez pour le pack de deux, il vous sera possible d'étendre la connexion sur 600 m2 et de connecter pas moins de 200 appareils en simultané sans aucun souci.

Le deuxième modèle, le Deco X76 Plus, apporte les mêmes fonctionnalités mais avec un système de hub intelligent supplémentaire et des réglages modifiables au niveau de l'application TP-Link Deco.

Le troisième modèle s'intitule l'Archer AX206. C'est un routeur haut de gamme de la marque qui prend bien évidemment en charge le WI-FI 6E mais propose également deux ports 10 Gbit/s. La technologie à l'intérieur apporte une latence ultra faible, parfait pour les gamers.

Publicité

Le quatrième et dernier modèle se prénomme Archer AX96. Lui aussi, vous l'avez deviné, il propose le WI-FI 6E et le WI-FI tri-bande avec des débits allant jusqu'à 7800 Mbps.



Rappelons que les iPhone 13 devraient être équipés de la norme Wifi 6E.