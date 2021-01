Virtualbox 6.1.18 est optimisé pour macOS 11 Big Sur

Oracle a mis à jour son logiciel gratuit de virtualisation VirtualBox pour les utilisateurs Mac. La version 6.1.18 propose plusieurs optimisations pour le nouveau système d'exploitation macOS 11 Big Sur - mais le fabricant ne fournit aucun détail sur les gains obtenus. Contrairement à VMware Fusion et Parallels Desktop, VirtualBox continue d'utiliser une extension de noyau, ce qui n'est pas recommandé par Apple dans la dernière version de son système d'exploitation.

Virtualbox 6 passe à macOS 11 Big Sur

De plus, VirtualBox 6.1.18 intègre des corrections de bogues et des améliorations pour les systèmes invités Linux, le support réseau, la lecture audio et d'autres domaines. Si vous rencontrez des problèmes avec le fonctionnement sous macOS Big Sur, il faudra probablement vous tournez vers les forums de Virtualbox.



Avec VirtualBox 6.1.18, qui fonctionne à partir de macOS High Sierra, les systèmes Windows, Linux et autres sous architecture x86 peuvent être exécutés sur des Mac Intel en parallèle avec macOS - soit dans une fenêtre ou en mode plein écran. Avec VirtualBox, macOS peut également être virtualisé sur du matériel Apple, par exemple pour accéder à une version plus ancienne du système d'exploitation pour des raisons de compatibilité. Cependant, il s'agit d'une fonctionnalité expérimentale et qui ne tire pas parti de la puce M1. En conséquence, le code est émulé par la couche Rosetta 2 et est donc moins rapide que des logiciels nativement conçu pour l'architecture ARM.



VirtualBox est sous une licence open source. Le "VirtualBox Extension Pack", qui étend le logiciel pour inclure la prise en charge de l'USB 2.0 / 3.0 et du chiffrement de lecteur, est gratuit pour un usage privé et une utilisation dans les établissements d'enseignement.