Chine : l'iPad plus fort que les tablettes Huawei en 2020

Il y a 5 heures

Julien Russo

Décidément, l'année 2020 aura été compliquée pour Huawei. Frappée de plein fouet par la guerre commerciale initiée par la précédente administration de la Maison-Blanche, la firme chinoise a perdu énormément de ventes sur le marché des smartphones, mais aussi des tablettes. Selon un récent rapport de IDC relayé par PatentlyApple, Huawei serait derrière Apple dans son propre pays natal !

L'iPad numéro 1 du marché

Considéré comme l'un des grands gagnants de l'année 2020 (grâce en partie au télétravail), l'iPad a connu une forte croissance dans ses ventes partout dans le monde. Selon un récent rapport, la tablette d'Apple aurait été première du marché sur la totalité de l'année 2020 en Chine. La firme de Cupertino se réserve le luxe d'être devant Huawei (qui est l'entreprise locale la plus appréciée de la population), mais aussi des autres grands acteurs (qui proposent des tarifs bien moins chers) comme Lenovo et Microsoft !

Les données d'IDC révèlent qu'Apple a expédié 9,3 millions d'iPad en 2020, contre 8,2 millions pour Huawei, 1 million pour Lenovo et 700 000 pour Microsoft. Il faut dire que si Apple arrive à réaliser une telle prouesse, c'est essentiellement grâce à la diversité des modèles proposés, l'entreprise répond à différents critères lors de l'achat. Il y a l'iPad mini pour ceux qui préfèrent les petits écrans, l'iPad et l'iPad Air pour ceux qui veulent une tablette au prix plus abordable avec des performances à la hauteur du marché et l'iPad Pro pour ceux qui veulent une tablette qui atteint l'excellence.



Selon Kuo Tianxiang du cabinet d'analyse, dès le début de l'année 2020, les entreprises ont été confrontées à une période très difficile avec des ventes qui ont été en chute libre. L'aspect positif de la chose a été le travail à domicile, ce qui a obligé de nombreux Chinois à investir dans du matériel, dont l'iPad. Selon Tianxiang, Apple a réalisé une magnifique performance et a continué sa croissance qui a commencé à se remarquer dès 2019 en Chine.

Malheureusement, dans les chiffres présentés ci-dessus, l'analyse ne dit pas quel iPad a été le plus populaire. Est-ce les modèles les moins couteux comme l'iPad mini et l'iPad ou ceux qui ont un tarif plus élevé comme les iPad Pro ?



Au-delà du marché chinois, selon un autre rapport de Canalys apparu il y a quelques jours, l'iPad a été la tablette la plus vendue dans le monde au quatrième trimestre de 2020. Apple en a expédié 19,2 millions quand les concurrents sont loin derrière avec Samsung (9,9 millions), Amazon (6,5 millions), Lenovo (5,6 millions) et Huawei (3,5 millions).