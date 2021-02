RED By SFR : un forfait 5 Go à 5€ seulement !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Alors que SFR a été le premier a dégainé les forfaits à 200 Go à 15€, l'opérateur qui est en pleine reconquête prend à contre-pied tout le monde en sortant un forfait à 5€ avec 5 Go de DATA et les appels / SMS illimités. Une sacré offre !

Le forfait 4G le moins cher de France

La filiale du groupe Altice a su essuyer les critiques des années passées avec une qualité du réseau en hausse et surtout des prix très agressifs comme en témoigne la nouvelle offre à 5 euros. Sur le marché, aucun autre opérateur n'en propose autant pour si peu.



Alors que la bataille des prix est plutôt située entre 12 et 15€ depuis deux ans, les mini-prix ne sont pas totalement enterrés avec le retour d'un forfait vraiment low-cost chez SFR.



Pour un billet de 5€ par mois, vous aurez les appels, SMS et MMS en illimité, 5 Go de data en France (et 6 Go dans l’UE). Les concurrents, ou SFR lui-même avant cette promotion, ne proposaient en général que quelques centaines de Mo, voire 1 Go tout au plus pour ce tarif.

Si cela ne vous suffit pas, sachez que SFR affiche également deux autres offres : 60 Go à 13€ et 100 Go à 15€. Mais le forfait à 5 € devrait faire un carton auprès des jeunes, des parents et des budgets serrés. En bref, tout ceux qui ont souvent accès à un réseau WiFi et / ou qui ne consomme pas énormément de données Internet.



Attention, l'offre de RED SFR se termine le 15 février !



Enfin, voici quelques détails sur l'offre sans engagement de durée :