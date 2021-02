Avoir Google Assistant sur Mac, c'est possible !

En dehors de l'univers Android, Google est un peu comme Apple, l'entreprise n'est pas très ouverte à l'idée de proposer son assistant vocal sur d'autres OS. La bonne nouvelle c'est que dans ce monde on retrouve une multitude de développeurs ambitieux et déterminés à faire changer les choses. C'est le cas avec cette application macOS, Windows et Linux qui vous permet d'interagir avec Google Assistant comme si vous étiez avec un smartphone ou une tablette sous Android.

Google Assistant sur macOS

Vous en avez marre de Siri sur Mac et vous souhaitez avoir un autre assistant vocal qui pourra peut-être répondre plus facilement à vos questions ? Le premier portage de Google Assistant sur macOS est désormais une réalité grâce à l'application Google Assistant Unofficial Desktop Client. Le développeur à l'origine de cette magnifique idée a repris l'intégration de l'assistant vocal sur ChromeOS et propose une fenêtre en mode Light ou Dark pour ne pas être en décalage avec le mode nuit de macOS.

Quand vous accédez à l'application, vous avez deux possibilités, soit interagir avec Google Assistant en écrit ou en oral, vous aurez un court chargement pour analyser votre demande puis les informations s'afficheront sur l'écran en l'espace de quelques secondes.

D'après les premiers retours, une fois que l'application est configurée, la réactivité et la fluidité sont similaires au client officiel. Malheureusement, vous ne pourrez pas vous connecter avec votre compte Google et vous trouverez après le premier démarrage une configuration assez difficile.

Pour vous aider, le développeur a mis en place un tutoriel à réaliser depuis l'Actions Console de Google.