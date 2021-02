DisplayLink Manager 1.3 supporte officiellement les Mac M1

L'application DisplayLink Manager combine le dernier pilote de DisplayLink avec des fonctionnalités qui rationalisent la configuration de plusieurs écrans ayant une résolution allant jusqu'à 4K. La version 1.3 de l'application peut être téléchargée à partir du site Web DisplayLink et nécessite macOS Big Sur 11.2, selon les notes de publication. Les adaptateurs DisplayLink sont très populaires sur les Mac M1, car ils permettent de connecter plusieurs écrans externes. Officiellement, Apple affirme que les Mac M1 ne prennent en charge qu'un seul écran externe (à l'exception du Mac mini, qui peut prendre en charge un deuxième écran via HDMI).

DisplayLink Manager offre un moyen pratique et officiel d'activer votre station d'accueil, adaptateur ou moniteur DisplayLink sur macOS.

L'application DisplayLink Manager a été mise à jour en version 1.3 avec une prise en charge native des Mac M1, des résolutions Retina supplémentaires pour les écrans 4K et un correctif pour un problème où la déchirure de l'écran peut se produire dans certains cas de charge élevée.

