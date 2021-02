DarkModeBuddy : un utilitaire gratuit pour le mode sombre sur Mac

Depuis MacOS 10.14, les ordinateurs Apple peuvent passer en mode sombre sur tout le système. Avec la version Catalina 10.15, Apple avait même pensé à ajouter un changement automatique en fonction du coucher du soleil. Mais le nouvel utilitaire DarkModeBuddy étend la fonction du mode sombre de macOS en se basant sur le capteur de luminosité ambiante.



Un nouvel utilitaire gratuit pour activer le mode sombre sur Mac

Développé par Gui Rambo qui travaille notamment chez nos confrères de 9to5Mac, DarkModeBuddy est un utilitaire Mac qui s'exécute en arrière-plan pour basculer automatiquement votre Mac entre les modes clair et sombre en fonction du capteur de luminosité ambiante. Pour ceux qui ne le savent pas, ce fameux capteur détermine également le niveau de luminosité de l'écran de manière automatique.



Une fois l'application installée, vous pouvez définir vos propres préférences pour le seuil de lumière ambiante et le temps minimum nécessaire. Ce dernier est là pour empêcher le scintillement, de sorte que le niveau de lumière ambiante doit persister pendant la durée de votre choix.



Voici l'explication de Rambo sur le fonctionnement de l'application :

[DarkModeBuddy] c'est une petite application qui continue de fonctionner en arrière-plan et lit le capteur de lumière ambiante de votre Mac (le même qu'il utilise pour régler la luminosité de votre écran). Lorsque le niveau de lumière ambiante tombe en dessous de la valeur configurée, DarkModeBuddy bascule automatiquement le Mac en mode sombre. Lorsque le niveau de lumière ambiante dépasse la valeur configurée, il repasse en mode Lumière. Cela ne se produit pas instantanément : pour éviter le scintillement, le changement du niveau de lumière ambiante doit persister pendant un certain temps, qui peut également être configuré dans les paramètres de l'application.

DarkModeBuddy est disponible sur Gumroad avec un modèle commercial original qui est «choisissez votre prix». C'est un nouvel utilitaire macOS très astucieux pour les fans du mode sombre, et il est compatible avec macOS 10.15 et plus récent. Donc macOS 11 Big Sur.



Qui avait besoin d'une app comme celle-ci ?