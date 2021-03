OVH Cloud : important incendie à Strasbourg qui a paralysé de nombreux sites web

Si vous ne le saviez pas, le célèbre hébergeur de sites web OVH Cloud possède des bureaux à Strasbourg, notamment pour prendre en charge les créations françaises. Malheureusement, ce matin, un important incendie s'est déclaré dans les locaux de la firme, mettant hors-ligne la plupart des données hébergées.

Celui-ci a eu lieu vers 0h30, dans le quartier du Port du Rhin, dans le data center baptisé SBG 2, mais a également touché le SBG 1.

Le fondateur d'OVH, Oktave Klaba, s’est exprimé sur Twitter concernant le fameux incendie ayant eu lieu cette nuit... Ce dernier signale donc que deux data center ont été touché par les flammes, dont l'un de manière assez importante.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.