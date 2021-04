Un développeur reçoit 100 000 $ après avoir trouvé une faille sur Safari

Le Pwn2Own 2021 commence d'une forte belle manière car l'on apprend aujourd'hui qu'un chercheur/développeur vient de recevoir la modique somme de 100 000 $ après avoir découvert une faille dans Safari.

Publicité

Comme chaque année, nous avons le droit à l'évènement Pwn2Own qui cherche à récompenser les développeurs & chercheurs qui arriveraient à découvrir une faille dans l'un des outils des sociétés concernées par l'évènement. L'objectif principal est bien évidemment d'éviter que certaines personnes cherchent à revendre l'information à des personnes malveillantes.



Pour cette édition 2021, nous apprenons qu'un "chercheur en système" du nom de Jack Dates a reçu la jolie somme de 100 000 $ après avoir vu et rapporté un exploit zero-day. Pour faire simple, un exploit zero-day n'est autre qu'une faille de sécurité encore inconnue par les développeurs.

Ce genre d'évènement et de "concours" sont très importants car cela permet de récompenser tout le monde mais surtout d'éviter de potentiels futures attaques malveillantes. Les développeurs et chercheurs de leur côté reçoivent de l'argent pour leur travail et de l'autre côté, les entreprises peuvent anticiper certaines failles qu'elles n'auraient pas découvertes elle-même.



We're still confirming the details of the #Zoom exploit with Daan and Thijs, but here's a better gif of the bug in action. #Pwn2Own #PopCalc pic.twitter.com/nIdTwik9aW