La 5G n'est probablement pas plus risquée que la 4G selon l'Anses

Il y a 21 min (Màj il y a 21 min)

Alexandre Godard

La 5G est à coup sûr indispensable dans les années à venir dans plusieurs domaines mais cela n'empêche pas les organismes de faire certaines études approfondies afin de déterminer les dangers potentiels que cette nouveauté peut apporter. Selon l'Anses, rien à signaler pour le moment.

Pour le moment RAS au niveau de la 5G

La 5G commence à se déployer avec plus ou moins de succès à travers le monde. Pour ce qui est de la France, on se rappelle des manifestations il y a quelques mois, protestant contre son déploiement dans notre pays car jugée nocive pour l'environnement et la santé de l'homme.



Depuis, les autorités compétentes ont bien évidemment autorisé son déploiement sur notre territoire même si plusieurs études sur le sujet étaient et sont en cours. Comme vous le savez sûrement, la 5G possède plusieurs bandes de fréquences et elles n'émettent pas toute la même quantité/puissance de données.

Voilà pourquoi l'Anses revient en détail sur chaque fréquence pour découvrir de manière optimale la 5G et ses effets secondaires. Pour commencer, le rapport indique que pour la bande 3.5 GHz, il est peu probable qu'elle apporte de nouveaux risques pour la santé.



Pour ce qui est de la bande de fréquence 26 GHz, l'Anses estime qu'il faut étudier le sujet sur le plus long terme mais également au moment où cette fréquence sera déployée à grande échelle à travers tout le pays soit dans quelques années.



Pour ce qui est des bandes 700 MHz & 2.1 GHz, aucuns soucis en particulier étant donné que les bandes utilisées sont les mêmes que l'on utilise maintenant depuis très longtemps (2G/3G/4G). Pour finir, il est également souligné que les études d'autres pays portant sur le sujet sont sur la même longueur d'onde.