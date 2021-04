Voici comment changer la pile CR2032 d'un AirTag

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

William Teixeira

7



Lors du keynote Spring Loaded, Apple a présenté un traqueur d'objet capable d'apporter une précision exacte sur 20 mètres et une précision approximative à l'infini. Pour réaliser cette prouesse, Apple se sert du milliard d'iPhone en circulation partout dans le monde pour repérer votre AirTag (et donc votre objet), dès qu'il y a un iPhone à moins de 20 mètres, vous avez une information sur la localisation de votre traqueur !

Une très grande autonomie pour les AirTags

Avec la possibilité d'émettre un son, le Bluetooth activé en permanence et la puce Apple U1 pour la précision sur la localisation, le AirTag est capable de fonctionner sans interruption pendant 1 an.

Attention tout de même, cette autonomie est annoncée avec une utilisation raisonnable, Apple entend par là : 4 demandes d'émission de son et une demande de localisation par jour.



À l'intérieur du traqueur d'objet d'Apple, vous ne trouvez pas une batterie (comme sur tous les autres produits de l'entreprise), mais une pile CR2032.

Si Apple a choisi ce format, c'est parce qu'il entre à la perfection à l'intérieur du AirTag, en effet une pile CR2032 a un diamètre de 20 mm quand le AirTag fait 31,9 mm.

De plus, ce genre de pile est réputée pour tenir sur la durée ! Mais il faut tout de même savoir comment la changer.

Comment changer la pile ?

Pour accéder au compartiment interne du AirTag, il vous faudra appuyer fort sur l'arrière du traqueur avec deux doigts (chacun placé à droite et à gauche du logo Apple). Une fois que vous sentirez une réaction, il suffira après de tourner la face arrière dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre.

Une fois que vous avez sorti la pile et que vous l'avez changé, replacer l'arrière du AirTag puis tourner la face arrière (en restant appuyé) dans le sens normal.



À noter que sur l'application Localiser vous avez l'indication de la charge restante dans votre AirTag, cela vous permet de changer la pile au bon moment.



En ce qui concerne la pile CR2032, vous en trouvez partout, notamment sur Amazon aux environs de 6€ ou encore sur Cdiscount aux mêmes tarifs.